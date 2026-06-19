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Achraf Hakimi irá a juicio por presunta violación en pleno Mundial 2026: la decisión que sacude a Marruecos

La denuncia fue presentada por una mujer de 24 años, quien aseguró haber sido víctima de una agresión sexual en la residencia del jugador en la región parisina.
La denuncia fue presentada por una mujer de 24 años, quien aseguró haber sido víctima de una agresión sexual en la residencia del jugador en la región parisina. Achraf Hakimi | Redes sociales
Por
Laura Chang
  • 19/06/2026 15:50
La Fiscalía francesa confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi, una de las principales figuras del Mundial 2026, será juzgado por una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 24 años en 2023

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La participación de Marruecos en el Mundial 2026 ha quedado marcada por una noticia que trasciende el terreno de juego.

La Fiscalía francesa confirmó este viernes que Achraf Hakimi, capitán de la selección marroquí y figura del París Saint-Germain, deberá enfrentar un juicio por una denuncia de presunta violación ocurrida en 2023.

La decisión fue tomada por un juez de instrucción luego de varios años de investigación. De acuerdo con medios franceses, el futbolista de 27 años intentó sin éxito que el caso fuera archivado mediante un recurso reciente.

La denuncia fue presentada por una mujer de 24 años, quien aseguró haber sido víctima de una agresión sexual en la residencia del jugador en la región parisina. Tras conocerse los hechos, la Fiscalía de Nanterre abrió una investigación preliminar en marzo de 2023.

Hakimi ha rechazado de forma reiterada todas las acusaciones y este viernes publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió su inocencia.

“El sistema de justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras famoso, nunca habría habido caso’, escribió el futbolista.

El defensor aseguró además que ha esperado durante años la celebración del juicio porque considera que será la oportunidad de contar su versión de los hechos.

“He estado esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo aguardo con ansias. Por fin podré hablar”, manifestó.

Por su parte, Rachel-Flore Pardo, representante legal de la denunciante, afirmó que la decisión judicial supone un alivio para su clienta después de más de tres años de proceso.

Según la abogada, la presunta víctima considera que finalmente tendrá la oportunidad de ser escuchada en un tribunal y espera que el caso contribuya a visibilizar la violencia sexual dentro y fuera del deporte profesional.

¿Puede afectar su participación en el Mundial 2026?

Aunque el juicio está previsto para febrero de 2027 y no existe una condena en firme contra el jugador, el caso podría generar complicaciones futuras en caso de que Marruecos avance a rondas disputadas fuera de Estados Unidos.

La situación recuerda lo ocurrido recientemente con el mediocampista ghanés Thomas Partey, quien no pudo ingresar a Canadá para disputar el debut de Ghana en el Mundial después de que las autoridades migratorias le negaran la entrada mientras enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales en el Reino Unido.

Por ahora, Hakimi continúa concentrado con la selección marroquí y se perfila como titular para el compromiso ante Escocia, mientras el proceso judicial sigue su curso en Francia.

La fecha exacta del juicio todavía no ha sido anunciada, pero la confirmación de que el caso llegará a los tribunales representa uno de los golpes mediáticos más fuertes que ha recibido una figura del Mundial 2026 desde el inicio del torneo.

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