Copa Africana, desde el viernes a definir clasificados

La Copa Africana de Naciones cierra hoy la primera jornada de grupos con los partidos Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, Argelia-Sudán, Costa Marfil-Mozambique y Camerún- Gabón, con los reflectores direccionados hacia la programación del próximo viernes en la que se aborda el inicio de la segunda fecha del torneo y durante la cual se deberían definir los primeros clasificados a los octavos de final. Marruecos, Egipto o Sudáfrica, tres de las selecciones en la baraja de candidatas para quedarse con el título, asumen esa posibilidad real.

Clasificar a los octavos se da por descontado particularmente con la Selección de Marruecos por el momento futbolístico que atraviesa, habiéndose clasificado tanto al mundial del 2026 como a esta Copa Africana sin sobresaltos y además por ser la anfitriona del torneo. Los marroquíes, después de haber solucionado el partido inaugural, el pasado domingo 21 de diciembre, con el 2-0 sobre las Comoras, se enfrentarán el viernes a Mali.

Los malienses llegan con un punto, tras haber empatado 1-1 con Zambia en su primer compromiso. Un triunfo de Mali, que no figura en los pronósticos, pondría patas arriba el Grupo A de la Copa sacudiendo a una nación que siente como nunca la oportunidad a la mano de, por segunda ocasión, alcanzar un título que anhela. Lo consiguió hace 49 años, en 1976, cuando se disputó en Etiopía y bajo un viejo formato de campeonato, al sumar la mayor cantidad de puntos en la tabla de posiciones del grupo finalista de ocho selecciones. Se acercó de conseguirlo nuevamente en el 2004, en la sede de Túnez; el equipo local sería su verdugo al caer en la final ante los tunecinos 2-1.

En Catar 2022 fueron la grata sorpresa del mundial, clasificando de primeros en el Grupo F al derrotar a Bélgica 2-0 y a Canadá 2-1, igualando 0-0 con Croacia. En los octavos de final empataron 0-0 con España tras 90 minutos reglamentarios y 30 adicionales de prórroga, eliminando a los españoles en la tanda de penales 3-0. En cuartos de final, darían otro golpe al tablero de los favoritos dejando por fuera a Portugal, venciéndoles 1-0. En semifinales, Francia les detendría de llegar a la final derrotándoles 2-0 y, posteriormente, por el tercer lugar Croacia les superaría 2-1.

El cuarto puesto mundialista que ocuparían les dejaría como la revelación del mundial catarí y les haría figurar como aspirantes potenciales a la Copa Africana de Naciones programada a disputarse inicialmente entre junio y julio de 2023, en Costa de Marfil, la cual terminó aplazándose por adversidades climáticas en la región para enero y febrero de 2024, aunque mantuvo su denominación de Copa Africana de Naciones 2023.

En esta competición decepcionaron, aunque arrancaron avanzando como primeros de su grupo, se fueron tempranamente al caer eliminados en octavos de final 2-0 frente a Sudáfrica. Sin embargo, en las eliminatorias mundialistas, retomarían prestancia al estar entre las ocho selecciones africanas clasificadas hasta ahora al mundial 2026, las cuales podrían ser nueve si el Congo logra un cupo adicional para África en el repechaje a jugarse en México en marzo del próximo año.

Marruecos tiene un fútbol atractivo, cimentado desde el fondo por las prestaciones que le brinda el guardameta Yassine Bono, uno de los mejores porteros del mundo. En la defensa cuenta con la capacidad defensiva, creativa y ofensiva de su máxima figura, Achraf Hakimi. El jugador multicampeón con el club francés PSG, viene recuperándose de una lesión que sufrió recientemente durante la Champions League y está a disposición del equipo para cuando el entrenador Walid Regragui le solicite participar en el juego. No lo utilizó frente a las Comoras para llevarle con cuidado y seguramente le de entrada significativa al encarar las fases decisivas como los octavos de final, pero el ganador del Balón de Oro africano es un jugador incondicional cuando lo requiere su selección nacional.

“Si no tengo que jugar, o solo juego 20 minutos para que el equipo gane, lo acepto. Quiero ver a Marruecos levantar esta copa el 18 de enero (el día de la final). Juegue o no, no hay problema, quiero que Marruecos gane. Quiero hablar del equipo. El equipo es más fuerte que las individualidades”, afirmo Hakimi en la conferencia de prensa antes del inicio de la Copa, interrogado sobre su condición física.

El otro puntal de Marruecos es Brahim Díaz, el centrocampista del Real Madrid- que ha disminuido esta temporada su presencia en el club merengue, con Xabi Alonso-, líder de los llamados Leones del Atlas. Aportó el primer gol marroquí en esta Copa con un protagonismo permanente frente a las Comoras. Veremos qué pasa ante Mali: si dan el paso asegurando el tiquete a octavos de final, ello les permitirá preparar con serenidad la siguiente fase.

Llegar como campeones de la Copa Africana de Naciones al mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026 les aportará una cuota de motivación adicional para su debut, donde tendrán que enfrentar a Brasil. Como hecho anecdótico este año se enfrentaron en la categoría sub-20, derrotando los marroquís 2-1 a Brasil en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025, en ella Marruecos se coronó campeón mundial de esta categoría.

El que se presenta como el duelo más atractivo y equilibrado del viernes será el que convoca a Egipto vs. Suráfrica. Los egipcios son los mayores ganadores de la Copa Africana con siete campeonatos, y Sudáfrica solo ostenta un título. Ambos están clasificados al mundial y aunque Suráfrica no tiene a un jugador emblemático internacionalmente del perfil del egipcio Mohamed Salah, su crecimiento en el balompié de la región es notorio, quedaron de terceros en la Copa Africana de 2023.

Los egipcios vienen de vencer a Zimbabue, en un partido que comenzaron perdiendo a los 20 minutos, lo empataron 1-1 a los 64’ y lograron la victoria in extremis a los 90+1 con un gol de Salah. Sudáfrica también viene de sufrir en su primera presentación en el que se impusieron 2-1 sobre Angola. Este grupo B ha dejado la impresión de proyectarse reñido, presionando con ello, a egipcios y surafricanos, a buscar la victoria para evitar depender y prolongar la clasificación hasta la tercera jornada. La Copa Africana comienza a subir de tono y el ritmo de sus decibelios se puede pulsar con los resultados que arroje la segunda jornada que abre el viernes.