Ventas de autos nuevos en Panamá crecen un 12.7% a mayo de 2026 impulsadas por SUVs y marcas asiáticas

El desempeño del sector automotor en Panamá al cierre de los primeros cinco meses de 2026 muestra un contraste entre la expansión anual y los ajustes del consumo a corto plazo.

Según los datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), la industria alcanzó un volumen acumulado de 26,689 unidades de primer ingreso inscritas entre enero y mayo, lo que representa un incremento interanual del 12.7% respecto al mismo período de 2025. Este ritmo, que mantiene un promedio superior a las 5,000 transacciones mensuales, se apoya en el crédito de consumo local y en la renovación de flotas comerciales.

Sin embargo, el análisis aislado de mayo introduce una desaceleración: las 4,972 inscripciones registradas significaron un descenso del 6.4% frente a las 5,312 unidades de abril. Esta moderación se alinea con el Informe de Actividad Económica de la consultora Elemente (basado en una muestra de 266 empresas locales), que detectó una baja de tres puntos porcentuales en la tendencia de ventas positivas para mayo, situándose en un 49%. El cruce de ambas variables sugiere una normalización de la demanda tras el repunte del primer trimestre.

En la oferta, el mercado panameño registra una fuerte competencia en la cuota de mercado. El grupo tradicional conformado por Toyota (840 unidades en mayo), Kia (615) y Hyundai (591) retiene el control de los segmentos masivos, sustentado en la regularidad de modelos de entrada y utilitarios como el Kia Soluto Sedán (288 unidades) y la Toyota Hilux (244).

No obstante, las marcas de origen chino registran un avance directo. Fabricantes como Changan (246), Geely (230) y Jetour (212) consolidaron un volumen conjunto que supera el rendimiento individual de firmas tradicionales de la plaza como Suzuki (244), Isuzu (200), Mitsubishi (187) y Nissan (139).

Esta penetración ha modificado la oferta de precios en el segmento SUV —el cual acaparó más de la mitad de las ventas de mayo—, ampliando el acceso a equipamiento tecnológico y de seguridad en rangos de menor costo unitario.

Asimismo, las líneas que repitieron en el ránking de los más vendidos incrementaron su volumen absoluto frente a abril a pesar de la contracción general del mes, sumado a la demanda del sector logístico que impulsó la entrada del pickup Isuzu FT con 129 unidades inscritas.

El indicador más crítico del informe de la ADAP radica en la disparidad geográfica de las ventas. Durante mayo, la provincia de Panamá concentró el 75.5% de la actividad transaccional nacional (3,582 unidades), lo que demuestra que el sector depende de la concentración salarial, corporativa y financiera del área metropolitana.

En contraste, el interior del país muestra un comportamiento marginal, con su punto más bajo en Bocas del Toro, provincia que cerró el mes sin registros de ventas de autos nuevos. Esta distribución territorial evidencia la desigualdad en la capacidad de consumo y en el acceso al crédito vehicular fuera de la capital.

En conclusión, el mercado automotor panameño cierra los primeros cinco meses con cifras sólidas en el acumulado, pero la evolución del segundo semestre estará sujeta a la capacidad de absorción del mercado en las provincias y a la estabilidad de las tasas de interés para el financiamiento a largo plazo.