Caso Héctor Brands: tribunal devuelve un vehículo y rechaza entrega de BMW y Land Cruiser

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano Tejeira, ordenó este viernes 19 de junio la devolución de algunos bienes y rechazó la entrega de otros durante una audiencia de medidas cautelares relacionada con la investigación que se sigue contra el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, y otras personas.

Los investigados son señalados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, así como por supuestos delitos contra el orden económico relacionados con blanqueo de capitales.

Durante la audiencia, el tribunal evaluó varias solicitudes de desaprehensión de bienes presentadas por las defensas.

Luego de escuchar los planteamientos de las partes, el juez autorizó la devolución de un vehículo modelo 2017, adquirido en 2022 y que actualmente mantiene un financiamiento mediante un préstamo bancario.

Además, el juzgador ordenó la entrega de diversos bienes accesorios que también habían sido objeto de las medidas cautelares.

Sin embargo, el tribunal rechazó la devolución de otros activos, entre ellos un BMW X6 modelo 2020 y una Toyota Land Cruiser modelo 2025.

La decisión se fundamentó en el principio de proporcionalidad y en la existencia de indicios que continúan bajo investigación y que podrían vincular dichos bienes con los hechos investigados.

La resolución fue apelada por dos de los abogados defensores. La audiencia de apelación quedó programada para el próximo 3 de julio, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, en la sala 3 del edificio Plaza Fortuna.

Por parte del Ministerio Público participó la fiscal Lizzie Bonilla. La defensa técnica de los imputados estuvo representada por los abogados particulares Holanda Polo, Greta Polo y Emanuel Cubilla.