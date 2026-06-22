Argentina vs Austria

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Saque de meta de Argentina
Saque de banda de Argentina
Tarjeta amarrilla contra Austria
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Marcación de Maccalister
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Tiro libre para Austria
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Intento fallido de gol de Lautaro
Primer remate de Argentina
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Canto del himno de Austria
Canto del himno de Argentina
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