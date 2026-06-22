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Fútbol

Argentina vs Austria

Estadio Dallas de Texas, en Estados Unidos.
Estadio Dallas de Texas, en Estados Unidos. Selección de Argentina
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/06/2026 11:22
Ambos equipos llegan con 3 puntos tras ganar en sus debuts, por lo que el vencedor asegurará prácticamente su pase a los dieciseisavos de final

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