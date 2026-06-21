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Irán abandona negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras nuevas amenazas de Trump

Las conversaciones en Suiza se desarrollaban con la mediación de Qatar y Pakistán.
Las conversaciones en Suiza se desarrollaban con la mediación de Qatar y Pakistán. Tomada de redes sociales
Por
Leiny Pérez
  • 21/06/2026 14:55
La delegación iraní se retiró de la mesa de diálogo en Suiza tras calificar de “insultantes” declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump

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La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se desarrollaban las conversaciones con Estados Unidos en Suiza, en medio de un clima de alta tensión diplomática tras nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, según informó la agencia estatal iraní IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones”, reportó el medio oficial, al señalar que el diálogo entró en una fase crítica luego de una interrupción provocada por la reacción de Teherán a un mensaje publicado por Trump en redes sociales.

De acuerdo con IRNA, las conversaciones —mediadas por Pakistán y Catar— se vieron afectadas tras aproximadamente 80 minutos de discusión, cuando la parte iraní consideró “insultante” la postura expresada por el mandatario estadounidense.

Tensiones aumentan tras mensajes de Trump

Según los reportes, el detonante de la retirada iraní fue un mensaje del presidente Donald Trump en el que advirtió posibles acciones militares si Irán no controla el accionar de sus aliados regionales, en particular el movimiento Hezbolá en Líbano.

Trump también lanzó nuevas advertencias sobre posibles bombardeos y operaciones militares en la región, lo que elevó la tensión en un momento clave del proceso de negociación.

Medios internacionales señalaron además que el mandatario estadounidense reiteró su postura de presión máxima sobre Teherán, incluyendo advertencias sobre el estrecho de Ormuz y la situación energética global.

Protesta diplomática en plena mesa de diálogo

Fuentes citadas por agencias internacionales indicaron que la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incluso se negó a posar para una fotografía protocolaria con representantes estadounidenses antes de abandonar el recinto.

Un miembro de la delegación habría señalado que las conversaciones quedaron “completamente suspendidas” debido a las amenazas y al deterioro del clima político, especialmente por la escalada de tensión vinculada al conflicto en Líbano.

Las conversaciones en Suiza se desarrollaban con la mediación de Qatar y Pakistán como parte de un esfuerzo diplomático para reducir la tensión en Oriente Medio y abrir un canal de diálogo entre Washington y Teherán.

Sin embargo, tras la retirada iraní, el proceso quedó en incertidumbre, mientras distintas fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales no descartan que los contactos puedan reanudarse de forma indirecta en los próximos días.

El abandono de la mesa de negociación ocurre en medio de un aumento de la tensión regional, marcada por los choques en Líbano, las advertencias militares cruzadas y las disputas sobre rutas energéticas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

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