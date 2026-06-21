Irán abandona negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras nuevas amenazas de Trump

Fuentes citadas por agencias internacionales indicaron que la delegación iraní, encabezada por el<b> presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf</b>, incluso<b> se negó a posar para una fotografía protocolaria con representantes estadounidenses</b> antes de abandonar el recinto.Un miembro de la delegación habría señalado que las conversaciones quedaron <i>'completamente suspendidas' </i>debido a las amenazas y al deterioro del clima político, especialmente por la escalada de tensión vinculada al conflicto en Líbano.Las conversaciones en Suiza se desarrollaban con la mediación de Qatar y Pakistán como parte de un esfuerzo diplomático para reducir la tensión en Oriente Medio y abrir un canal de diálogo entre Washington y Teherán.Sin embargo, tras la retirada iraní, el proceso quedó en incertidumbre, mientras distintas fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales no descartan que los contactos puedan reanudarse de forma indirecta en los próximos días.El abandono de la mesa de negociación ocurre en medio de un aumento de la tensión regional, marcada por los choques en Líbano, las advertencias militares cruzadas y las disputas sobre rutas energéticas estratégicas como el estrecho de Ormuz.