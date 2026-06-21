Irán abandona negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras nuevas amenazas de Trump

La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se desarrollaban las conversaciones con Estados Unidos en Suiza, en medio de un clima de alta tensión diplomática tras nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, según informó la agencia estatal iraní IRNA. “La delegación de la República Islámica de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones”, reportó el medio oficial, al señalar que el diálogo entró en una fase crítica luego de una interrupción provocada por la reacción de Teherán a un mensaje publicado por Trump en redes sociales. De acuerdo con IRNA, las conversaciones —mediadas por Pakistán y Catar— se vieron afectadas tras aproximadamente 80 minutos de discusión, cuando la parte iraní consideró “insultante” la postura expresada por el mandatario estadounidense.

Tensiones aumentan tras mensajes de Trump

Según los reportes, el detonante de la retirada iraní fue un mensaje del presidente Donald Trump en el que advirtió posibles acciones militares si Irán no controla el accionar de sus aliados regionales, en particular el movimiento Hezbolá en Líbano. Trump también lanzó nuevas advertencias sobre posibles bombardeos y operaciones militares en la región, lo que elevó la tensión en un momento clave del proceso de negociación. Medios internacionales señalaron además que el mandatario estadounidense reiteró su postura de presión máxima sobre Teherán, incluyendo advertencias sobre el estrecho de Ormuz y la situación energética global.

Protesta diplomática en plena mesa de diálogo