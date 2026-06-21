OMC: El Acuerdo global sobre Comercio Electrónico podría entrar en vigor en 2027

Un análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) destaca que el comercio electrónico <i>(e-commerce</i>) ha dejado de ser un sector nicho para convertirse en un pilar fundamental de la economía mundial, con una participación en el PIB global que no deja de aumentar.Sin embargo, el IISD advierte que esta rápida expansión plantea preguntas críticas sobre su gobernanza: ¿quién establece las normas, quién se beneficia y cómo garantizar que la revolución digital no deje atrás a las naciones en desarrollo?Destacó que para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el comercio electrónico reduce drásticamente las barreras de entrada y les abre las puertas a mercados internacionales que antes eran inaccesibles, expandiendo las opciones y reduciendo los costos para los consumidores. No obstante, para los Gobiernos, el comercio digital introduce complejos desafíos normativos, fiscales y de desarrollo. Entre ellos destacan la protección de los consumidores, la ciberseguridad, la gobernanza de datos, la recaudación fiscal y la creciente brecha digital, tanto entre los diferentes países como dentro de sus propias sociedades.