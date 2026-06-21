OMC: El Acuerdo global sobre Comercio Electrónico podría entrar en vigor en 2027

El Acuerdo sobre Comercio Electrónico (ACE) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene una ruta clara y apunta a entrar en vigor a mediados de 2027. Así lo confirmaron los coorganizadores del grupo de negociación, quienes calificaron este horizonte como un objetivo “ambicioso, pero factible” tras reactivar las plenarias para acelerar las ratificaciones internas.

El pacto, que busca establecer las primeras reglas globales para un sector que ya sostiene más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, se encuentra en una fase crucial de transición regulatoria mientras los países buscan mitigar desafíos urgentes como la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la brecha digital.

El impulso definitivo se revisó en la reunión plenaria del pasado 9 de junio, la primera desde la Decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14) celebrada en Yaundé (Camerún). Allí, los embajadores coorganizadores —James Victor Baxter (Australia), Nagai Katsuro (Japón) y Tan Hung Seng (Singapur)— urgieron a los miembros a centrar toda su energía en la fase operativa.

“Nuestra prioridad es que el ACE entre en vigor tras conseguir 45 ratificaciones, y las consultas que hemos mantenido con todos ustedes han puesto de manifiesto que mediados de 2027 es un objetivo ambicioso, pero factible”, afirmó el embajador Tan.

Haciéndose eco de esta meta, Baxter señaló que la incorporación definitiva del ACE en el marco jurídico de las normas de la OMC (específicamente en su Anexo 4) sigue siendo el objetivo final. Para ampliar la base de apoyo, los coorganizadores celebrarán próximamente una sesión informativa abierta. Durante el encuentro, Chile —que forma parte de los 73 copatrocinadores del texto— anunció que pronto se sumará formalmente a los 67 miembros que ya respaldan la aplicación de las disposiciones provisionales.

Inteligencia Artificial y soporte técnico para el desarrollo

Para garantizar que la transición digital sea inclusiva, Nagai detalló los planes de asistencia técnica, creación de capacidad y divulgación orientados a ayudar a los firmantes a aplicar el ACE y atraer a nuevos miembros. Esta estrategia incluye la ejecución de evaluaciones de necesidades en el terreno, cursos formativos y talleres de intercambio técnico.

Por su parte, la directora General Adjunta de la OMC, Johanna Hill, destacó los esfuerzos complementarios de la Secretaría del organismo, que incluyen evaluaciones de necesidades basadas en inteligencia artificial. Hill subrayó la alianza estratégica con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para diagnosticar la infraestructura física y no física necesaria para el comercio digital en África, América Latina y el Caribe, además del desarrollo de investigaciones y cursos en línea para los miembros.

Al cierre de la sesión, tras escuchar los avances de los procedimientos internos de ratificación de varias delegaciones, Tan se declaró alentado por el firme compromiso de acelerar los trámites nacionales.