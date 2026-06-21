Panamá acuerda financiamiento para modernizar el catastro nacional

Panamá aprobó, a través de Consejo de Gabinete, la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta $110 millones, destinado a financiar el programa denominado Transformando el Programa de Catastro de Panamá por Resultados.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecutada por la Autoridad Nacional de Tierras, busca reducir el gasto público mediante la creación de un sistema integrado de catastro y datos geoespaciales que permita la interoperabilidad entre instituciones estatales, evite inversiones duplicadas y garantice una base de datos única y confiable.

El préstamo tendrá un plazo de 15 años, con una tasa de interés referenciada en SOFR a seis meses más un margen variable, y contará con un periodo de desembolso hasta el 30 de abril de 2033. El esquema de amortización contempla 21 cuotas semestrales, pagaderas cada 15 de abril y 15 de octubre, además de comisiones iniciales y de compromiso equivalentes al 0.25% del monto.

El decreto faculta al ministro de MEF, o a sus viceministros, a firmar el contrato en representación del Estado panameño y establece que el MEF deberá incluir en el Presupuesto General del Estado las partidas necesarias para cumplir con los compromisos derivados de este financiamiento.

Con esta operación, Panamá busca fortalecer la gestión territorial, mejorar la eficiencia institucional y avanzar en la modernización del sistema catastral, considerado clave para la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Según el MEF, el Programa de Transformación del Catastro de Panamá por Resultados permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado, donde la información sobre terrenos y propiedades esté consolidada en una plataforma digital compartida, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.

Actualmente, detalló, solo alrededor del 36 % del territorio nacional cuenta con información catastral, en su mayoría desactualizada, y apenas el 19 % de las propiedades está titulada, principalmente en áreas urbanas.

A través de este proyecto, el MEF aseguró que se mejorará el acceso a los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en áreas seleccionadas, reduciendo tiempos en los trámites de propiedad y facilitando el acceso a información confiable, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica y el uso productivo del suelo.

El MEF espera que el programa genere alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral, y que de manera indirecta beneficie al sector privado y a los tenedores de tierras al mejorar las condiciones para la inversión productiva, el acceso al crédito y la planificación territorial. Además, fortalecerá la capacidad del Estado para planificar e invertir de manera más eficiente.