Presupuesto y política, la OEA marca la agenda a discutir en Panamá

La Organización de Estados Americanos (OEA) negocia su presupuesto del 2027 con Estados Unidos, mientras se prepara para discutir en Panamá temas desde la crisis en Haití hasta elecciones en Venezuela. Para 2026, la organización tiene un presupuesto estimado de 90 millones de dólares. Normalmente, la cuota que le corresponde pagar a Estados Unidos sería de 46.9 millones de dólares, más de la mitad del total. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha tomado una postura de escepticismo respecto al beneficio de aportar a la organización y se demoraron los pagos de 2026 hasta finalmente ser aprobados por el Congreso. Para 2027, se dispusieron cero dólares en el presupuesto fiscal estadounidense para la OEA. “Estamos felices de que recibimos confirmación de Estados Unidos que pagará su cuota de este año en un calendario de pagos. Eso es un compromiso. ”, respondió el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, a una pregunta de La Estrella de Panamá sobre si han asegurado los fondos del próximo año. “El 2027 ha sido negociado. Vamos a discutir y aprobar eso aquí”, añadió. El presupuesto que ha propuesto para 2027 es de 98.4 millones de dólares, aunque Ramdin prevé que el monto aprobado terminará siendo menor. La distribución presupuestaria en Estados Unidos por el momento no los compromete a dar fondos a la OEA, dejándolo a la discrecionalidad del gobierno. Sin embargo, Ramdin se mantiene optimista. “Pienso que entraremos en aguas financieras más seguras a medida que avancemos y demostremos el valor de la OEA. Estoy convencido que los estados miembros crearon la OEA por una razón, y esa razón no ha desaparecido. Los principios, la fundación sigue allí. Tenemos que modernizarnos, necesitamos reforma institucional, que estamos haciendo, y tenemos que asegurarnos que los estados miembros vean el beneficio”, concluyó.

Venezuela y Nicaragua

La OEA celebrará su 31° período de sesiones ordinarias esta semana en Panamá. Hay varios temas en el tapete, entre ellos el futuro de Venezuela. ”Estamos listos para apoyar el proceso de transicición hacia elecciones en Venezuela, aseguró Ramdin. “Venezuela es todavía miembro de la OEA. Tenemos las capacidades técnicas para generar consensos y podemos alcanzar diferentes sectores y construir hacia una agenda común”, acotó. Por su parte, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dejó clara la postura de Panamá, país que custodia las actas de la última elección. “Con respecto a Venezuela, Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo. No obstante, nosotros respetamos las decisiones que los venezolanos tomen”, recalcó el canciller panameño. “Varios cancilleres hemos hablado, también he hablado con el secretario Ramdin sobre lo oportuno que sería involucrar a las democracias del continente en un diálogo con todos los actores de Venezuela que culmine en una elección libre y justa. Claro, hay que dar garantías, hay que hacer desde una iniciativa venezolana cambios profundos, sistema electoral, etc... Pero evidentemente para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno que sea respaldado en las urnas y eso es lo que todos queremos. Esperemos que sea pronto”, subrayó. Nicaragua es otro punto clave de discusión, y ya se adelantó que se ha preparado una resolución para ser emitida durante este período de sesiones ordinarias de la OEA. El país centroamericano, que vive una profunda crisis social, ha decidido salir del organismo internacional. “Sabemos que Nicaragua ya no es un miembro oficial de la OEA. Eso no nos quita nuestra responsabilidad”, reconoció Ramdin. “Son parte de este hemisferio, así que tenemos que prestar atención a lo que pasa en Nicaragua. Va a haber una resolución adoptada en esta Asamblea General sobre esos temas. Estamos listos para asistir, incluso a un estado no miembro, en el proceso hacia la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza”.

Agenda

La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, detalló los temas claves de la agenda en Panamá. “Tenemos 16 propuestas de resolución y declaración para ser adoptadas en Panamá. Catorce vienen con un consenso previo desde Washington. Hay cuatro proyectos de declaración, la cuestión de las Malvinas; la declaración de Panamá sobre multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Americanos; la declaración sobre la situación en Nicaragua; y una sobre la conmemoración de los 30 años del Consejo de Desarrollo Integral de la OEA”, precisó Gil. Explicó también que se emitirán resoluciones sobre salud mental, diseño de políticas para personas en situación de discapacidad y “prioridades temáticas” como Nicaragua y Haití. La Asamblea General inicia oficialmente este lunes 22 de junio. Hay un total de 746 personas de la sociedad civil registradas, y 322 representantes oficiales de estados miembros. Un total de 32 estados miembros participan y 37 estados son observadores permanentes. Además, hay 121 miembros del sector privado registrados, así cómo miembros de organismos especializados como la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.