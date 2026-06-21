Presupuesto y política, la OEA marca la agenda a discutir en Panamá

La OEA celebrará su 31° período de sesiones ordinarias esta semana en Panamá. Hay varios temas en el tapete, entre ellos el futuro de Venezuela.'Estamos listos para apoyar el proceso de transicición hacia elecciones en Venezuela, aseguró Ramdin. 'Venezuela es todavía miembro de la OEA. Tenemos las capacidades técnicas para generar consensos y podemos alcanzar diferentes sectores y construir hacia una agenda común', acotó.Por su parte, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dejó clara la postura de Panamá, país que custodia las actas de la última elección.'Con respecto a Venezuela, Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo. No obstante, nosotros respetamos las decisiones que los venezolanos tomen', recalcó el canciller panameño. 'Varios cancilleres hemos hablado, también he hablado con el secretario Ramdin sobre lo oportuno que sería involucrar a las democracias del continente en un diálogo con todos los actores de Venezuela que culmine en una elección libre y justa. Claro, hay que dar garantías, hay que hacer desde una iniciativa venezolana cambios profundos, sistema electoral, etc... Pero evidentemente para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno que sea respaldado en las urnas y eso es lo que todos queremos. Esperemos que sea pronto', subrayó.Nicaragua es otro punto clave de discusión, y ya se adelantó que se ha preparado una resolución para ser emitida durante este período de sesiones ordinarias de la OEA. El país centroamericano, que vive una profunda crisis social, ha decidido salir del organismo internacional.'Sabemos que Nicaragua ya no es un miembro oficial de la OEA. Eso no nos quita nuestra responsabilidad', reconoció Ramdin. 'Son parte de este hemisferio, así que tenemos que prestar atención a lo que pasa en Nicaragua. Va a haber una resolución adoptada en esta Asamblea General sobre esos temas. Estamos listos para asistir, incluso a un estado no miembro, en el proceso hacia la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza'.