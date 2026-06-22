OEA 2026 en Panamá: subsecretario de EE. UU. tratará migración y seguridad regional

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, viajará a Ciudad de Panamá, Panamá, del 22 al 23 de junio para encabezar la delegación de los Estados Unidos en el 56º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así lo informó la embajada de EE.UU. en Panamá, en un comunicado.

El subsecretario Landau se reunirá con el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y con otros altos funcionarios extranjeros y socios regionales para promover las prioridades de EE. UU., incluyendo la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la competitividad comercial y una OEA más transparente.

Además, según la embajada, alentará una mayor cooperación para abordar la inmigración ilegal, el crimen transnacional y los desafíos de seguridad compartida —incluidos Haití y Nicaragua—, a la vez que promoverá una transición democrática en Venezuela, protegerá la democracia de Bolivia y fomentará asociaciones económicas de confianza.

“El viaje del subsecretario Landau subraya el compromiso de la Administración Trump de fortalecer las alianzas en todo el hemisferio occidental y promover la seguridad y prosperidad compartidas en nuestra región”, se lee en el comunicado.