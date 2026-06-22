OEA 2026 en Panamá: subsecretario de EE. UU. tratará migración y seguridad regional

El subsecretario de Estado, <b>Christopher Landau</b>, viajará a Ciudad de Panamá, Panamá, del 22 al 23 de junio para encabezar la <b>delegación de los Estados Unidos en el 56º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)</b>, así lo informó la embajada de EE.UU. en Panamá, en un comunicado. El subsecretario Landau se reunirá con el Presidente de Panamá, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino,</a> y con otros altos funcionarios extranjeros y socios regionales para promover las prioridades de EE. UU., incluyendo la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la competitividad comercial y una OEA más transparente. Además, según la embajada, alentará una mayor cooperación para abordar la inmigración ilegal, el crimen transnacional y los desafíos de seguridad compartida —incluidos Haití y Nicaragua—, a la vez que promoverá una transición democrática en Venezuela, protegerá la democracia de Bolivia y fomentará asociaciones económicas de confianza.'El viaje del subsecretario Landau subraya el compromiso de la Administración Trump de fortalecer las alianzas en todo el hemisferio occidental y promover la seguridad y prosperidad compartidas en nuestra región', se lee en el comunicado.