El ciclismo internacional impulsa la economía, el turismo y la proyección de Panamá

La celebración de pruebas del calendario UCI genera movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, transporte yproducción de eventos, mientras posiciona al país como escenario del ciclismo internacional.

Panamá, agosto de 2026. El ciclismo de alto nivel no solo representa competencia, espectáculo y deporte. La llegada a Panamáde eventos internacionales avalados por la Unión Ciclista Internacional (UCI) se convierte también en una importanteplataforma de dinamización económica, turística y social para el país.

Del 23 al 30 de agosto, Panamá es escenario de tres competencias internacionales: el Gran Prix Panamá UCI 1.2, celebrado el23 de agosto; el Gran Prix Chitré UCI 1.2, programado para el 27 de agosto; y la Clásica Azuero UCI 2.2, que se disputará losdías 29 y 30 de agosto. Estas pruebas forman parte del calendario internacional y otorgan puntos para el ranking mundial conmiras al proceso de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presencia de equipos y ciclistas procedentes de diferentes países de Latinoamérica y Europa convierte estas competenciasen mucho más que eventos deportivos. Cada delegación que llega al país requiere alojamiento, alimentación, transporte,vehículos de apoyo, logística y múltiples servicios durante varios días, generando consumo y movimiento económico endistintos sectores.

Hoteles, restaurantes, comercios, empresas de alquiler de vehículos, transporte y proveedores locales forman parte de unacadena que se activa alrededor de cada competencia. A esto se suma la generación de oportunidades laborales para quienesparticipan directamente en la organización y producción: personal de logística, montaje, seguridad, comunicación, fotografía,video, transporte, asistencia técnica y otros servicios necesarios para desarrollar un evento internacional.

Un evento que lleva su impacto más allá de la capital

Uno de los principales valores de este calendario es que su impacto no se concentra únicamente en la Ciudad de Panamá.Después del Gran Prix Panamá, disputado sobre un circuito de 142.2 kilómetros en la Cinta Costera y el Tramo Marino, laactividad se traslada hacia el interior del país. El Gran Prix Chitré recorrerá sectores de Parita, Atalaya, Ocú, Limón y Divisa,mientras que la Clásica Azuero llevará el pelotón internacional por distintos puntos de Herrera y la región de Azuero.