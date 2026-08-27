Juan Diego Vásquez reacciona a renuncia de Paulette Thomas de Vamos: ‘Quien traiciona nunca es víctima’

El dirigente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó la mañana de este jueves 27 de agosto a la renuncia de la diputada por la libre postulación Paulette Thomas a la agrupación política, y cuestionó su decisión de apartarse del proceso ético que se había iniciado en su contra.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Vásquez lamentó la salida de Thomas y sostuvo que, con su renuncia, la diputada evita enfrentar el proceso interno de la coalición.

“Lamento profundamente la decisión de la diputada Thomas de huir del proceso ético de Vamos. No rendirá cuentas ante el equipo que la llevó a la Asamblea, pero en 2029 no escapará la rendición de cuentas que le pedirá el pueblo. Quien traiciona nunca es víctima. Dios le bendiga”, manifestó Vásquez.

La reacción de Vásquez se produjo horas después de que Thomas anunciara formalmente su renuncia irrevocable a la coalición Vamos, decisión que atribuyó a una reflexión profunda y a su defensa de la dignidad, integridad y palabra.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, la diputada cuestionó el proceso relacionado con su suspensión dentro de la coalición y aseguró que había vencido el plazo establecido para la investigación preliminar sin que recibiera una comunicación formal de la Junta Directiva o del Comité de Ética.

Thomas citó el artículo 9 del Código de Ética de Vamos, que establece un plazo de 15 días hábiles para la investigación preliminar.

La diputada afirmó que no había recibido llamada, comunicación o citación para conocer formalmente el proceso en su contra ni para presentar su versión de los hechos.

Ante esta situación, calificó el procedimiento como una falta de respeto hacia su persona y aseguró que defenderá su integridad.

“Mi dignidad y mi palabra tienen un valor que estoy dispuesta a defender en el escenario que sea”, expresó Thomas.

La diputada también rechazó los cuestionamientos sobre su integridad y sostuvo que los hechos señalados en el proceso son, según sus palabras, “conocidos y comprobados, inclusive con testigos”.

Al anunciar su salida de Vamos, Thomas aseguró que continuará ejerciendo su cargo como diputada independiente y que mantendrá los principios y valores que, según afirmó, han guiado su actuación política.

“Seguiré siendo fiel a mis principios y valores honrando la confianza que los ciudadanos depositaron en mí”, señaló.

Thomas concluyó que permanecerá “independiente y más firme que nunca” en sus convicciones.