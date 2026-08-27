Audiencia para 23 aprehendidos por presunta falsificación de documentos educativos

Este jueves 27 de agosto a la 1 de la tarde se celebrarán las audiencias de control de garantías a 23 personas aprehendidas y vinculadas con la presunta falsificación de documentos para obtener cargos dentro del sistema educativo.

El Ministerio Público confirmó que la audiencia iniciará esta tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. El caso guarda relación con una situación reportada por el Ministerio de Educación (Meduca) que detectó personal que había presentado diplomas falsos para obtener sus puestos.

El miércoles, la Procuraduría General de la Nación en conjunto con el Ministerio Público realizaron la Operación Credenciales 1.0, aprehendiendo personas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

La Fiscalía comunicó que pudo ubicar indicios relacionados a la investigación, tales como diplomas, facturas y equipos tecnológicos.

De acuerdo con la denuncia del Meduca, esta presunta red criminal se estaría dedicando a la confección y venta expedita de títulos, créditos y diplomas falsos, utilizando de forma fraudulenta el nombre de prestigiosas instituciones universitarias.