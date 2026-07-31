Caso Pandora: ordenan detención provisional de Adolfo Cosme Quintero por presunto blanqueo de capitales

Una jueza de garantías ordenó la tarde de este viernes 31 de julio la detención provisional de Adolfo Cosme Quintero, luego de imputarle cargos por los presuntos delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones del caso Pandora.

La decisión fue adoptada al concluir la audiencia de garantías celebrada este viernes en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que vinculan al imputado con la presunta estructura criminal investigada.

Durante la audiencia, el tribunal legalizó la aprehensión de Cosme Quintero y posteriormente admitió la formulación de cargos solicitada por la Fiscalía por los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza determinó imponer la medida cautelar de detención provisional, al considerar que era la más adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Cosme Quintero presuntamente mantenía vínculos con la estructura criminal investigada en el caso Pandora, una pesquisa relacionada con un supuesto esquema de operaciones financieras irregulares y blanqueo de capitales.

Durante audiencias previas, la Fiscalía indicó que Cosme Quintero figuraba como presunto beneficiario final de la sociedad Master Eco Green, señalada por los investigadores como una empresa utilizada para triangular pagos relacionados con créditos fiscales bajo investigación.

El caso Pandora es una de las investigaciones de mayor alcance desarrolladas por el Ministerio Público contra una presunta red dedicada a cometer delitos económicos y financieros.