Mujer embarazada es imputada por blanqueo de capitales en la operación Corsario

Una mujer fue imputada por un juez de garantía este viernes 31 de julio por el presunto delito de blanqueo de capitales dentro de la operación Corsario.

Este caso es investigado Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la audiencia de garantía se efectuó en el Sistema Penal Acusatorio.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada presuntamente participó de en un delito contra el orden económico, vinculado a una estructura criminal desarticulada en Corsario.

Durante la audiencia, el juez de garantías legalizó la aprehensión de la mujer y dio por presentada la imputación de cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Como medida cautelar, el tribunal ordenó arresto domiciliario, permitiéndole salir únicamente para asistir a citas médicas o atender situaciones de urgencia, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

Además, se le impuso la prohibición de salida del país mientras continúan las investigaciones.

La operación Corsario fue desarrollada en distintos puntos del distrito de Panamá como resultado de investigaciones iniciadas en 2024, con el apoyo de las autoridades judiciales de España.

Según el Ministerio Público, las pesquisas permitieron desarticular una presunta organización criminal vinculada a la comisión de delitos relacionados con tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de capitales.