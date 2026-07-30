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Operación Corsario: aprehenden en Arraiján a presunto narcotraficante investigado por Panamá y España

De acuerdo con la entidad, el detenido era requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
De acuerdo con la entidad, el detenido era requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Roberto Barríos | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 30/07/2026 16:09
La operación Corsario es el resultado de investigaciones desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación desde 2024, en coordinación con autoridades españolas.

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La Procuraduría General de la Nación detalló la tarde de este jueves 30 de julio sobre la captura de un hombre que figuraba en la lista de los más buscados, por su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada a delitos relacionados con drogas.

El aprehendido, en una diligencia encabezada por los funcionarios de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste en el distrito de Arraiján, presuntamente formaba parte de una organización criminal desarticulada durante la operación Corsario en julio de este año.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste lideró la diligencia de allanamiento y registro desarrollada en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y el Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad, el detenido era requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

La operación Corsario es el resultado de investigaciones desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación desde 2024, en coordinación con autoridades de España, como parte de una cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Las pesquisas permitieron, en julio de 2026, la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de delitos relacionados con drogas, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Con esta nueva captura, las autoridades buscan avanzar en el procesamiento de todos los presuntos integrantes de la red criminal desarticulada este mes.

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