Concacaf, con el respaldo de Panamá, rechaza el proyecto de inversión privada de la FIFA

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rechazó este jueves 30 de julio la propuesta impulsada por el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, para crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) y permitir la participación de inversionistas privados en el negocio comercial de la Copa Mundial de la FIFA.

La decisión fue adoptada durante una reunión en la que participaron los presidentes de las 41 asociaciones miembro de Concacaf, junto con el presidente de la confederación, integrantes de su Consejo y miembros del Consejo de la FIFA. Entre esas federaciones se encuentra la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), afiliada a Concacaf y parte del bloque que respaldó la postura de la organización regional.

En un comunicado, Concacaf señaló que la propuesta genera ”profunda preocupación” por la falta de garantías procesales, el corto plazo otorgado para analizar la iniciativa y la ausencia de una revisión y aprobación por parte de los órganos de gobierno de la FIFA.

La organización también cuestionó la necesidad de recurrir a capital privado para financiar los programas FIFA Forward, especialmente después de que la FIFA registrara la Copa Mundial más rentable de su historia.

Exigen mayor transparencia y gobernanza

Durante el encuentro, las asociaciones miembro coincidieron en la necesidad de reforzar la transparencia y el respeto a los procesos de gobernanza dentro de la FIFA.

Como resultado de la reunión, Concacaf acordó:

Rechazar la propuesta de crear la FIFA Forward Enterprise.

Solicitar a los miembros del Consejo de la FIFA que exploren cómo utilizar las reservas financieras existentes de la organización para fortalecer los programas FIFA Forward en la región.

Pedir al presidente de la FIFA que cualquier iniciativa futura siga los procedimientos de gobernanza establecidos en los Estatutos de la FIFA.

”El futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”, afirmó la confederación al concluir el comunicado.

Proyecto de Infantino enfrenta creciente oposición

La propuesta de la FIFA contempla la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que administraría los activos comerciales del organismo con la meta de generar ingresos por 10.000 millones de dólares, manteniendo la FIFA el control mayoritario de la nueva sociedad.

Sin embargo, el proyecto ha encontrado una fuerte resistencia internacional.

La UEFA calificó la iniciativa como un intento de utilizar el fútbol para enriquecer a terceros y advirtió que representa un riesgo para la independencia del deporte. La Comisión Europea también expresó preocupación por la creciente comercialización del fútbol y anunció que examinará el proyecto por sus posibles implicaciones en materia de competencia.

Asimismo, federaciones nacionales como las de Inglaterra y Alemania cuestionaron la propuesta, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también manifestó reservas por la forma en que el proyecto fue presentado a los miembros de la FIFA.

El debate se produce cuando el Consejo de la FIFA aún debe decidir si aprueba la creación de la nueva empresa, una iniciativa que ha intensificado las diferencias entre el organismo que dirige Gianni Infantino y varias de las principales confederaciones del fútbol mundial.