Moda sostenible, poesía y color: la propuesta de Glenkora Comte que cruza fronteras

Su interés por contar historias también la llevó a explorar otro campo: la comunicación.Lo que comenzó como un requisito académico durante un diplomado de locución terminó convirtiéndose en un pódcast especializado donde entrevista a diseñadores latinoamericanos establecidos en distintos países.Comte explicó que el proyecto nació al<b> identificar la escasa visibilidad de muchos creativos de la región</b> y la necesidad de documentar sus trayectorias.Durante las entrevistas, procura mostrar el lado humano detrás de las colecciones y de quienes las crean.<i>'Cuando estás comunicando es muy importante tener ética y darle valor al tiempo que la persona te está dedicando'</i>, afirmó.