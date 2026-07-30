Moda sostenible, poesía y color: la propuesta de Glenkora Comte que cruza fronteras

La primera vez que Glenkora Comte visitó Panamá no solo llegó como diseñadora invitada a una pasarela internacional en 2025. También encontró una fuente de inspiración que todavía la acompaña. La ecuatoriana radicada en Washington D.C. participó en Global Couture Panamá y asegura que la experiencia le dejó una conexión especial con el país. La arquitectura histórica, la cultura, la gastronomía y la calidez de la gente despertaron en ella el interés de regresar para desarrollar una colección inspirada en la identidad panameña. “Me encantaría volver a diseñar una colección y absorber un poquito más de la cultura para exponer algo inspirado en lo que significa Panamá”, comentó en entrevista con La Estrella de Panamá. Esa mirada hacia las historias, los lugares y las emociones también define su trabajo creativo. Para Comte, una colección de moda comienza mucho antes del primer boceto: nace de una idea, una emoción y una paleta de colores capaz de transmitir un mensaje. La diseñadora sostiene que el color es el punto de partida de cada proyecto. A partir de ahí desarrolla conceptos inspirados en la poesía y los transforma en piezas confeccionadas a mano bajo criterios de sostenibilidad. “Los colores para mí son esenciales antes de hacer cualquier colección. Siempre miro qué historia de color quiero inspirar”, explicó.

Su trabajo también incorpora principios de moda sostenible. Aunque reconoce que acceder a textiles completamente ecológicos no siempre resulta posible por disponibilidad y costo, busca reutilizar materiales y dar nueva vida a accesorios antiguos, broches, aplicaciones y otros elementos que integra en sus diseños. “No todo el tiempo puedes conseguir telas 100 % ecológicas. Es difícil y también es costoso. Entonces reciclo mucho”, señaló. Comte comenzó su carrera en la moda en 2007 y dos años después orientó su trabajo hacia la sostenibilidad. En Ecuador impulsó la Asociación de Diseñadores Ecológicos Creativos, una iniciativa que promovió la capacitación de artesanos y emprendedores para fortalecer técnicas tradicionales sin perder la identidad cultural. Según explicó, uno de los objetivos era evitar que la migración de artesanos provocara la desaparición de conocimientos ancestrales vinculados al diseño y la elaboración de piezas tradicionales.

La moda como relato

Más allá de las tendencias, Comte afirma que cada colección busca transmitir una narrativa. Su inspiración surge de la escritura y de la poesía, elementos que luego traduce al lenguaje visual mediante los colores y las formas. “La poesía es algo muy interno. Escribo lo que me inspira y después pienso cómo traduzco ese mensaje”, comentó. Ese enfoque también marcó la colección que presentó durante un evento internacional celebrado en Panamá, donde vistió a varias participantes de certámenes de belleza, entre ellas a Shahani Nicole Guardia, virreina de Miss Latinoamérica 2025. La diseñadora explicó que eligió tonos pastel para reflejar el romanticismo y la feminidad, mientras incorporó aplicaciones elaboradas manualmente con materiales reciclados.

Del diseño al periodismo de moda

Su interés por contar historias también la llevó a explorar otro campo: la comunicación. Lo que comenzó como un requisito académico durante un diplomado de locución terminó convirtiéndose en un pódcast especializado donde entrevista a diseñadores latinoamericanos establecidos en distintos países. Comte explicó que el proyecto nació al identificar la escasa visibilidad de muchos creativos de la región y la necesidad de documentar sus trayectorias. Durante las entrevistas, procura mostrar el lado humano detrás de las colecciones y de quienes las crean. “Cuando estás comunicando es muy importante tener ética y darle valor al tiempo que la persona te está dedicando”, afirmó.

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