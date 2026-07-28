Panama Fashion Week 2026: donde la moda panameña diseña su presente y futuro

Ya empezó la cuenta atrás para el <b><a href="/tag/-/meta/panama-fashion-week">Panama Fashion Week</a> 2026</b> en una edición que se presenta ambiciosa no solo en aquello relacionado a exponer lo mejor de las creaciones de los mayores exponentes de la <b>industria textil</b> y el <b>diseño de <a href="/tag/-/meta/moda">moda</a></b> del país, sino en debatir y reflexionar sobre las últimas tendencias en torno a la moda, relacionadas a la necesidad de consolidar una <b>industria de la moda sostenible</b> y adaptada a las tendencias cada vez más cambiantes con el advenimiento de las redes sociales.Tan solo el año pasado, 4,100 asistentes acudieron a la edición 2025, que se celebró en el American Trade Hotel. Así mismo, se generaron 59,915 interacciones en Instagram durante esa semana.El evento – que celebrará su vigésima sexta edición del 24 al 27 de septiembre en la <b>Ciudad de las Artes</b> – reunirá bajo un mismo espacio tanto a diseñadores emergentes y consolidados que ven en esta <b>semana de la moda</b> una oportunidad no solo para darse a conocer, sino para establecer conexiones que les servirán para expandir sus horizontes profesionales y articular redes de apoyo entre otros colegas de la región.Así lo piensa, por ejemplo, la diseñadora Isabella Fiore quien participará por primera vez no solo en esta próxima edición del <b>Panama Fashion Week</b> en la ciudad capital, sino en su evento homólogo en Chiriquí, conocido como <b>Chiriquí Fashion Week</b>, que tendrá lugar unos días antes, del 3 al 6 de septiembre en el Hotel Panamonte de Boquete.'Es un paso muy importante en mi carrera como diseñadora, que es muy nueva porque literalmente estoy empezando con la marca; apenas llevo un par de meses con mi taller Studio Fiore. Desde que volví a Panamá después de estudiar diseño en España, era algo que tenía en mente y que quería hacer, incluso antes de haber comenzado la marca', rememoró en entrevista con La Estrella de Panamá.Fiore lanzó recientemente la colección <b>Dulcinea</b>, que no solamente es una oda a la pareja imaginaria de uno de los personajes más conocidos de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, sino que invita en sí misma a vivir la vida con todos sus matices. Una <b>colección de moda</b> que combina la curiosidad por la historia y la literatura del siglo XVII, con la pasión de vivir que se expresa en acciones tan directas como disfrutar de un café o una fruta.