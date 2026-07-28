Panama Fashion Week 2026: donde la moda panameña diseña su presente y futuro

Ya empezó la cuenta atrás para el Panama Fashion Week 2026 en una edición que se presenta ambiciosa no solo en aquello relacionado a exponer lo mejor de las creaciones de los mayores exponentes de la industria textil y el diseño de moda del país, sino en debatir y reflexionar sobre las últimas tendencias en torno a la moda, relacionadas a la necesidad de consolidar una industria de la moda sostenible y adaptada a las tendencias cada vez más cambiantes con el advenimiento de las redes sociales. Tan solo el año pasado, 4,100 asistentes acudieron a la edición 2025, que se celebró en el American Trade Hotel. Así mismo, se generaron 59,915 interacciones en Instagram durante esa semana. El evento – que celebrará su vigésima sexta edición del 24 al 27 de septiembre en la Ciudad de las Artes – reunirá bajo un mismo espacio tanto a diseñadores emergentes y consolidados que ven en esta semana de la moda una oportunidad no solo para darse a conocer, sino para establecer conexiones que les servirán para expandir sus horizontes profesionales y articular redes de apoyo entre otros colegas de la región. Así lo piensa, por ejemplo, la diseñadora Isabella Fiore quien participará por primera vez no solo en esta próxima edición del Panama Fashion Week en la ciudad capital, sino en su evento homólogo en Chiriquí, conocido como Chiriquí Fashion Week, que tendrá lugar unos días antes, del 3 al 6 de septiembre en el Hotel Panamonte de Boquete. “Es un paso muy importante en mi carrera como diseñadora, que es muy nueva porque literalmente estoy empezando con la marca; apenas llevo un par de meses con mi taller Studio Fiore. Desde que volví a Panamá después de estudiar diseño en España, era algo que tenía en mente y que quería hacer, incluso antes de haber comenzado la marca”, rememoró en entrevista con La Estrella de Panamá. Fiore lanzó recientemente la colección Dulcinea, que no solamente es una oda a la pareja imaginaria de uno de los personajes más conocidos de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, sino que invita en sí misma a vivir la vida con todos sus matices. Una colección de moda que combina la curiosidad por la historia y la literatura del siglo XVII, con la pasión de vivir que se expresa en acciones tan directas como disfrutar de un café o una fruta.

Con una recepción positiva sobre la colección de ‘Dulcinea’, ahora Fiore se siente preparada para ir un paso más allá y presentar una nueva colección de la que, si bien no quiso ofrecer mayores detalles, adelantó que está relacionada con la volatilidad de las emociones humanas, que van desde la alegría hasta la frustración.

Para Fiore, la oportunidad de presentarse a esta edición de Panama Fashion Week 2026 es un sueño cumplido. “Empecé a diseñar la colección que voy a presentar en esta edición de Panamá Fashion Week y la envié para ver si me la aceptaban. Como no tenía marca ni nada, mandé la colección para ver si podía entrar en el grupo de diseñadores emergentes. Ahí surgió la oportunidad”, narró orgullosa. Ahora confiesa que estos son días y horas de mucho trabajo en su estudio para un evento que considera fundamental para la proyección internacional de diseñadores emergentes. Un trabajo enorme ya que no solo implica el diseño de ropa, sino detalles específicos como las presentaciones audiovisuales, entre otros factores claves para deslumbrar a los visitantes e invitados nacionales e internacionales. “Son muchas oportunidades que se van abriendo. Además, tienes el apoyo de la Cámara de la Moda de Panamá, que te guía durante todo el proceso de diseño. Te recomiendan qué hacer, cómo mejorar tu propuesta y te acompañan para que puedas lograr el mejor resultado posible”, destacó.

La experiencia y la preparación

Moisés Sandoya lleva desde el año 1980 diseñando piezas de noche, carnaval y accesorios minimalistas en el contexto de una carrera que le ha valido éxitos de diverso tipo, entre ellos, más de 40 premios y la oportunidad de presentarse en eventos internacionales como la celebración en Tailandia de su Semana de la Moda. En conversación con este diario, Sandoya reflexionó que la moda se ha vuelto muy comercial e hizo hincapié en el rescate de la faceta artística del trabajo que realizan muchos diseñadores panameños. “Claro que queremos hacer ropa para vender porque tenemos que vivir de esto, pero la dimensión artística del diseño de indumentaria sigue siendo muy importante”, sopesó.

Por ello, su propuesta de este año para el Panamá Fashion Week se concentra en la creación y se denomina ‘Volúmenes arquitectónicos para vestir’, en la que trabajó con técnicas de origami y otras formas de intervención textil, tomando en cuenta colores llamativos como el azul luminoso y el naranja vibrante.