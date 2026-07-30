Venezuela y Chile anuncian acuerdo para reactivar los servicios consulares

Los gobiernos de Venezuela y Chile anunciaron la tarde de este jueves 30 de julio el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales, con el objetivo de restablecer los vínculos diplomáticos y fortalecer la cooperación entre ambos países.

Esa decisión fue comunicada mediante un comunicado conjunto, en el que ambas administraciones informaron que la primera etapa del proceso consistirá en la reactivación de las relaciones consulares.

Según Venezuela y Chile, esa medida representa el paso inicial hacia la reanudación plena de las relaciones bilaterales y busca garantizar la protección y la prestación de servicios consulares a los ciudadanos venezolanos y chilenos que residen en ambos territorios.

”En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, señaló el comunicado conjunto.

Diálogo y respeto al derecho internacional

Los gobiernos destacaron que esta iniciativa se fundamenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad entre Venezuela y Chile, así como en el interés común de promover el desarrollo y el bienestar de sus pueblos.

Asimismo, reafirmaron que el proceso de normalización estará basado en el diálogo constructivo, el respeto mutuo y el cumplimiento del derecho internacional.

”Venezuela y Chile ratifican que este proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional”, concluye el documento.

El anuncio marca un nuevo acercamiento entre Caracas y Santiago, luego de un período de tensiones diplomáticas, y abre la puerta a una eventual normalización completa de las relaciones políticas y consulares entre ambas naciones.