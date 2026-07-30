San Miguelito celebra 56 años entre desafíos y el orgullo de su gente

El distrito de San Miguelito conmemoró este miércoles su 56 aniversario de fundación, una fecha que estuvo marcada por actos cívicos y religiosos, pero también por un llamado de sus autoridades a enfrentar problemas históricos como la falta de agua potable, la recolección de basura, la inseguridad y las deficiencias en educación.

Las actividades incluyeron una sesión extraordinaria del Consejo Municipal y una misa de acción de gracias en la Iglesia Cristo Redentor. Como parte de la celebración, el próximo 2 de agosto se realizará un desfile con bandas estudiantiles e independientes que recorrerá la avenida Circunvalación hasta la entrada de Paraíso.

El presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo, destacó que, pese a las dificultades que enfrenta el distrito, su principal fortaleza sigue siendo su gente.

“San Miguelito no es solo los problemas que muchas veces ocupan los titulares. Aquí vive gente buena, trabajadora y honesta que ha sacado adelante a sus familias y ha contribuido al desarrollo del país”, expresó.

Barsallo señaló que el aniversario también representa una oportunidad para solicitar a las autoridades nacionales mayores esfuerzos para resolver necesidades básicas, como el suministro de agua, la recolección de desechos, la seguridad y la educación.

No obstante, subrayó que muchas soluciones también requieren el trabajo conjunto entre las instituciones, la comunidad y la sociedad civil.

El concejal resaltó además el aporte del distrito al deporte nacional, recordando que numerosos integrantes de la selección de fútbol y destacados boxeadores provienen de San Miguelito. También destacó el esfuerzo de grupos culturales por rescatar tradiciones como el desfile de carretas y polleras del 10 de noviembre, considerado uno de los eventos folclóricos más representativos del distrito.

Por su parte, el representante del corregimiento Rufina Alfaro, Iván Cheribín, afirmó que San Miguelito ha dejado de ser visto únicamente como una ciudad dormitorio y se ha consolidado como un importante motor del desarrollo económico y social del país.

Indicó que sus habitantes contribuyen mediante el pago de impuestos, la generación de empleos y el aporte de profesionales al sector público y privado.

Asimismo, destacó el desempeño de estudiantes del distrito en competencias nacionales de tecnología e inteligencia artificial, así como la diversidad de una población que aporta tanto mano de obra calificada como profesionales e intelectuales.

En tanto, el representante del corregimiento Arnulfo Arias, Elvis Carda, manifestó que la historia de San Miguelito demuestra que es posible salir adelante pese a las limitaciones sociales y económicas.

“Con voluntad y esperanza todo es posible, pero también necesitamos el apoyo de las autoridades para que quienes desean superarse encuentren un camino menos difícil”, expresó.

Carda aseguró que desde el Concejo Municipal continuará impulsando proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los residentes y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

De acuerdo con cifras oficiales, San Miguelito cuenta actualmente con una población de 280,777 habitantes. El distrito fue creado oficialmente el 30 de julio de 1970 mediante el Decreto de Gabinete No. 258, con el propósito de ordenar el acelerado crecimiento urbano provocado por la migración interna y los asentamientos espontáneos.

Sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando familias provenientes de distintas regiones del país, especialmente de Los Santos y la isla de San Miguel, se establecieron en sectores como Las Trancas, Santa Pera, Cerro Viento y Ciudad Jardín San Antonio.

Durante la década de 1950, organizaciones comunitarias impulsaron la lucha por la legalización de terrenos y la llegada de servicios básicos. Con el paso de los años, el esfuerzo colectivo de sus habitantes permitió la construcción de caminos, viviendas e infraestructura, convirtiendo a San Miguelito en uno de los distritos más poblados y dinámicos del país.

Hoy, a 56 años de su creación, San Miguelito continúa enfrentando importantes retos urbanos y sociales, mientras mantiene una identidad marcada por el esfuerzo, la organización comunitaria y el aporte de miles de ciudadanos al desarrollo de Panamá