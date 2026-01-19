Juntas comunales se suman a la AAUD para enfrentar crisis heredada tras 25 años

Las juntas comunales del distrito de San Miguelito anunciaron que se suman de lleno a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para reforzar la recolección de desechos y, además, meterle mano dura a la concientización ciudadana sobre reciclaje, horarios y puntos correctos para sacar la basura.

El presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo, fue claro: el reto es enorme y nadie puede quedarse de brazos cruzados. “La labor es titánica y todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Al final, esto es un problema que afecta a toda la comunidad”, afirmó.

Barsallo destacó que lo más importante es que el servicio no se ha detenido ni un solo día desde el 1 de enero, lo que representa un alivio directo para la salud pública. “Eso está por encima de cualquier situación que se haya podido dar”, subrayó.

Tras 25 años de contrato, la empresa que manejaba la recolección en el distrito cesó operaciones, y ahora la AAUD asumió de frente una tarea monumental. En ese proceso, las juntas comunales mantienen comunicación constante con las autoridades para coordinar rutas, frecuencias y equipos necesarios.

Un ejemplo concreto es el corregimiento de Mateo Iturralde, donde ya se adquirió un camión compactador, se creó un equipo de recolección y se les dotó de uniformes, guantes y herramientas. Este grupo trabaja de la mano con la AAUD para atacar de inmediato cualquier “pataconcito” que aparezca.

Además, estos equipos también entrarán en labores de reciclaje, ornato y limpieza de parques y áreas verdes, trabajos que no son atendidos directamente por la AAUD.

“Le pedimos paciencia a la comunidad. Todo proyecto nuevo tiene ajustes y problemas, pero aquí hay voluntad real tanto de la AAUD como de las juntas comunales para controlar el problema de los desechos en San Miguelito”, reiteró Barsallo.

Por su parte, el director de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que se puso en marcha un plan especial de recolección, con rutas y microrutas para cubrir los nueve corregimientos, incluyendo fechas, itinerarios, frecuencias y puntos de disposición. Advirtió que el plan no es rígido y se ajustará según los resultados y las necesidades.

Moreno también dejó claro que no habrá aumento en la tasa de aseo, y que ya se coordina con ENSA para mantener el cobro a través del recibo de luz.

La magnitud del problema quedó al descubierto en sectores como Belisario Frías, en la entrada de Torrijos Carter. Según Enrique Martínez, del equipo de la AAUD, allí no solo había basura, sino una piscina de aguas negras debajo de los desechos, lo que obligó a coordinar con el MOP y el Saneamiento de la Bahía para drenar, rellenar y luego limpiar.

Hasta ahora, la AAUD ha recolectado 5.5 millones de libras de desperdicios, una cifra que deja en evidencia el desastre heredado. Martínez resaltó que el apoyo de las juntas comunales ha sido clave, especialmente en mano de obra, para enfrentar una de las peores crisis de basura que ha vivido San Miguelito.