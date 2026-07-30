Exfuncionario de la CSS irá 50 años a prisión por delitos sexuales contra tres menores

El <b>Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá</b> condenó a <b>Víctor Javier Copeland Ávila</b>, exfuncionario de la<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> Caja de Seguro Social (CSS)</a>, a <b>50 años de prisión</b> tras declararlo penalmente responsable de los delitos de <b>violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores</b>, en perjuicio de tres víctimas.La decisión fue adoptada de manera unánime mediante la <b>Sentencia N.° 221/TJ-J</b>, dictada este jueves <b>30 de julio</b>, luego de que el Tribunal valorara las pruebas presentadas durante el juicio oral, celebrado entre el <b>6 y el 16 de julio</b>.Tras analizar el material probatorio, los jueces determinaron la responsabilidad penal del exfuncionario y le impusieron la pena principal de <b>50 años de prisión</b> por los delitos cometidos contra la libertad e integridad sexual y por corrupción de menores.Como pena accesoria, el Tribunal ordenó la <b>inhabilitación por 50 años</b>, una vez cumplida la condena de prisión, para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen regularmente personas menores de edad, como centros educativos, parvularios, instalaciones deportivas y áreas similares, conforme a lo establecido en el Código Penal.En el ámbito civil, el Tribunal acogió la solicitud presentada por la querella coadyuvante y condenó al sentenciado al pago de <b>30 mil dólares por daño moral</b>, monto que será distribuido entre las tres víctimas, correspondiendo <b>10 mil dólares para cada una</b>.La sentencia también ordenó remitir el fallo al <b>Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial </b>para que el condenado sea incorporado al <b>Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales</b>, en cumplimiento de la <b>Ley No. 244 de 13 de octubre de 2021</b>.Asimismo, el Tribunal dispuso notificar la decisión a la <b>Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública</b>, de conformidad con lo establecido en la <b>Ley No. 57 de 2011</b>.