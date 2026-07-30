FC Barcelona es demandado por el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid presentó este miércoles 30 de julio una demanda formal ante el comité disciplinario de la FIFA contra el FC Barcelona tras detectar acercamientos y negociaciones no autorizadas con el entorno del delantero argentino Julián Álvarez durante el actual mercado de pases. La medida legal es ejecutada por la cúpula rojiblanca al considerar que la dirigencia catalana vulneró el reglamento internacional de transferencias al entablar conversaciones sin la autorización por escrito del club poseedor de su ficha.

Antecedentes y marco regulatorio de la FIFA

El atacante sudamericano se consolidó como el referente ofensivo de la plantilla dirigida por Diego Simeone luego de su traspaso desde el Manchester City a mediados de 2024 por una cifra superior a los 75 millones de euros, factor que motivó a la junta directiva colchonera a blindar la permanencia de su figura principal frente al interés recurrente de otras instituciones europeas. En este sentido, la acción legal se fundamenta en la presunta violación del artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la Federación de Fútbol Asociado (FIFA), normativa que prohíbe expresamente a cualquier entidad iniciar contactos con futbolistas bajo contrato vigente con otro club, a menos que transcurran los últimos seis meses del compromiso laboral o medie una autorización previa.

Postura de la entidad azulgrana y expediente colchonero

Por su parte, fuentes vinculadas a la junta directiva del Barcelona señalaron que los contactos mantenidos con la representación del jugador constituyeron exploraciones informales para conocer la situación económica del atacante dentro del mercado, rechazando la existencia de una propuesta contractual o la intención de faltar a la ética deportiva. Sin embargo, los servicios jurídicos de la institución madrileña incorporaron al expediente disciplinario una serie de registros telefónicos y mensajes que probarían la existencia de reuniones formales destinadas a convencer al futbolista de forzar su salida de la capital española antes del comienzo de la temporada.

Instancias de resolución y posibles sanciones