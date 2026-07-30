FC Barcelona es demandado por el Atlético de Madrid

Por su parte, <b>fuentes vinculadas a la junta directiva del Barcelona señalaron que los contactos mantenidos con la representación del jugador constituyeron exploraciones informales</b> para conocer la situación económica del atacante dentro del mercado, rechazando la existencia de una propuesta contractual o la intención de faltar a la ética deportiva.Sin embargo, <b>los servicios jurídicos de la institución madrileña incorporaron al expediente disciplinario</b> una serie de registros telefónicos y mensajes que probarían la existencia de reuniones formales destinadas a convencer al futbolista de forzar su salida de la capital española antes del comienzo de la temporada.