Cerezo, sobre Julián Álvarez: ‘Hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar’

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado este miércoles, ante la insistencia de los periodistas por la posibilidad de que el delantero rojiblanco Julián Álvarez fiche este verano por el Barcelona, que “hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”.

El máximo dirigente de la entidad madrileña ha atendido a los medios de comunicación antes del almuerzo de directivas previo al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputará esta noche en el Spotify Camp Nou.

Preguntado por si podía asegurar que Julián Álvarez jugaría el año que viene en el Atlético de Madrid, Cerezo, en tono distendido, ha respondido: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”.

Ante la insistencia de los periodistas, Cerezo ha acusado a la prensa de ser la que “nunca cierra la puerta” a la opción de que el internacional argentino abandone el Metropolitano, y ha remarcado que el jugador “tiene contrato con el Atlético de Madrid”.

“Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”, ha añadido.

Por otra parte, Cerezo ha comentado que le “parece bien” que el Comité Técnico de Árbitros indicara que el VAR no debió intervenir en la roja mostrada a Gerard Martín durante el Atlético-Barça del pasado sábado en LaLiga (1-2), aunque ha protestado por el resultado final: “¿Quién nos compensa a nosotros por la equivocación?”.

Asimismo, el presidente del Atlético ha declarado que tiene “buen ‘feeling’” respecto al partido de esta noche, si bien ha subrayado que “esto es muy largo” y la clave será “jugar bien y meter goles”, antes de agregar que el conjunto rojiblanco “se juega el prestigio” en una competición, la ‘Champions’, que le “apetece ganar mucho más que a cualquier otro equipo”.

Por último, Cerezo ha remarcado que “todo lo que hace” su técnico, Diego Pablo Simeone, le parece “perfecto”, y ha valorado que el presidente reelecto del FC Barcelona, Joan Laporta, es “un buen amigo, una gran persona y un buen presidente”.