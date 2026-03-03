Nuevo jefe de zona policial de San Miguelito espera frenar a las pandillas y homicidios

El nuevo jefe de la onceava zona policial de San Miguelito, comisionado Javier Batista, manifestó que uno de los principales retos de su gestión será reducir la incidencia de homicidios y enfrentar la actividad de pandillas que operan en diversos sectores del distrito.

El oficial indicó que para cumplir este objetivo se ha fortalecido el pie de fuerza y se han asignado mayores recursos, disposición adoptada por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Durante una reunión con el Consejo Municipal de San Miguelito, Batista presentó a las autoridades locales las principales acciones que se implementarán para combatir la delincuencia, entre ellas el incremento de rondas a pie y patrullajes, instalación de puntos de control y retenes, así como una mayor presencia policial en las comunidades con mayores índices delictivos.

También destacó la importancia de trabajar en coordinación con grupos organizados de ciudadanos en materia de vigilancia.

El comisionado subrayó que la institución reforzará el trabajo preventivo junto a líderes comunitarios, con el fin de estrechar la comunicación y fortalecer la confianza entre la población y los estamentos de seguridad.

“La gran mayoría de los residentes de San Miguelito son personas de bien; sin embargo, quienes insistan en violar la ley deben tener claro que la Policía hará respetar las normas vigentes del país”, puntualizó.

Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, Juan Barsallo, expresó el respaldo de las juntas comunales a la estrategia planteada y solicitó reforzar la vigilancia en escuelas, centros de salud y áreas deportivas.

Indicó que los representantes están dispuestos a trabajar de manera coordinada con el comisionado Batista y la Policía Nacional, especialmente en materia de prevención del delito, considerando que mantienen un contacto cercano con las comunidades y los grupos más vulnerables.

Barsallo añadió que comprenden que la estrategia policial es dinámica y depende de múltiples factores, dado que existen corregimientos y barrios con distintos niveles de riesgo.

No obstante, reiteró la necesidad de mantener una comunicación fluida entre las autoridades y la ciudadanía, a fin de que la comunidad perciba a la Policía como un aliado en la construcción de entornos más seguros.