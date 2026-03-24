Delegación venezolana viajará a Estados Unidos para consolidar restablecimiento de relaciones bilaterales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes 24 de marzo que una delegación de diplomáticos viajará esta semana hacia Estados Unidos para dar seguimiento al restablecimiento formal de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington, acordado a comienzos de marzo.

Durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló que la misión se dirigirá a Washington “para asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático y político entre nuestros gobiernos”.

La mandataria encargada también aprovechó la ocasión para reiterar su petición al presidente estadounidense, Donald Trump, para que cesen las sanciones económicas contra Venezuela. “Le hemos pedido al presidente Trump que no haya sanciones contra Venezuela y contra su economía”, subrayó Rodríguez.

El restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares entre ambos países fue anunciado formalmente el 5 de marzo, en un cambio significativo tras años de tensiones que datan desde 2019, cuando las relaciones se quebraron por desacuerdos políticos e internacionales.

La noticia se da en un contexto político delicado en Venezuela, donde el presidente depuesto, Nicolás Maduro, enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y posesión de armas tras su captura en enero, y cuya audiencia de juicio está programada para fines de mes en Nueva York.