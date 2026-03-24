Delegación venezolana viajará a Estados Unidos para consolidar restablecimiento de relaciones bilaterales

<a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,</a> informó este martes 24 de marzo que <b>una delegación de diplomáticos viajará esta semana hacia Estados Unidos</b> para dar seguimiento al restablecimiento formal de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington, acordado a comienzos de marzo.Durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló que la misión se dirigirá a Washington <i>'para asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático y político entre nuestros gobiernos'.</i>La mandataria encargada también aprovechó la ocasión para reiterar su petición al presidente estadounidense, Donald Trump, para que cesen las sanciones económicas contra Venezuela. <i>'Le hemos pedido al presidente Trump que no haya sanciones contra Venezuela y contra su economía',</i> subrayó Rodríguez.El restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares entre ambos países fue anunciado formalmente el 5 de marzo, en un cambio significativo tras años de tensiones que datan desde 2019, cuando las relaciones se quebraron por desacuerdos políticos e internacionales. La noticia se da en un contexto político delicado en Venezuela, donde el presidente depuesto, Nicolás Maduro, enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y posesión de armas tras su captura en enero, y cuya audiencia de juicio está programada para fines de mes en Nueva York.