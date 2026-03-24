Potabilizadora de Chilibre reduce su operación: trabajos se extenderían casi una semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este martes 24 de marzo que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte se encuentra operando al 90 %, tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada.

El superintendente de la planta, Javier Sánchez, explicó en entrevista con Telemetro Reporta que la avería obligó a detener el funcionamiento del equipo para realizar el mantenimiento correspondiente. Este proceso incluye la revisión completa del motor, el reemplazo de componentes, limpieza y mantenimiento básico antes de su reinstalación.