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Potabilizadora de Chilibre reduce su operación: trabajos se extenderían casi una semana

Seis días de trabajos en Chilibre podrían impactar el suministro, informa el Idaan.
Seis días de trabajos en Chilibre podrían impactar el suministro, informa el Idaan. | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/03/2026 15:54
La planta de Chilibre opera al 90 % tras fallas en una bomba, informa el Idaan.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la mañana de este martes 24 de marzo que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte se encuentra operando al 90 %, tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada.

El superintendente de la planta, Javier Sánchez, explicó en entrevista con Telemetro Reporta que la avería obligó a detener el funcionamiento del equipo para realizar el mantenimiento correspondiente. Este proceso incluye la revisión completa del motor, el reemplazo de componentes, limpieza y mantenimiento básico antes de su reinstalación.

Sánchez indicó que los trabajos podrían extenderse por varios días, aproximadamente seis, aunque el tiempo dependerá del estado en que se encuentre el motor al momento de la inspección.

Advirtió además que la reducción del 10 % en la producción impactará la red de distribución, provocando disminución en la presión del agua. Los sectores más alejados y las zonas altas serían los más afectados, con posibles bajas de presión e incluso suministro intermitente.

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