Potabilizadora de Chilibre opera al 90 %: podrían registrarse bajas de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este martes 24 de marzo que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte se encuentra operando al 90 %, tras detectarse fallas en el motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada.

Según la entidad, el equipo será reparado para evitar mayores inconvenientes en el sistema. Actualmente, especialistas realizan evaluaciones técnicas para obtener un diagnóstico preciso y proceder con los trabajos necesarios.

El Idaan también indicó que se encuentra en proceso el reemplazo de cuatro motores de la estación, los cuales ya fueron adquiridos y están a la espera de ser entregados por el proveedor. Estas mejoras permitirán aumentar la eficiencia y optimizar la distribución del agua potable.

Durante el periodo de reparación, podría registrarse afectación en el suministro o baja presión en sectores altos y alejados de la red en Panamá y San Miguelito, por lo que la entidad hizo un llamado a la población a hacer uso responsable del agua potable.