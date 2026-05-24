Presupuesto General del Estado 2027 entra en fase de consultas este lunes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este domingo 24 de mayo que unas 96 entidades gubernamentales, entre ellas los consejos provinciales, comenzarán el lunes 25 de mayo las consultas presupuestarias correspondientes al período fiscal 2027.

Las reuniones se llevarán a cabo hasta el 5 de junio de 2026 y estarán dirigidas por el MEF, institución encargada de revisar y evaluar las solicitudes presentadas por cada organismo estatal, conforme a lo establecido en el artículo 269 de la Constitución Política de Panamá.

El director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, indicó que en las jornadas participarán ministros, viceministros y directores de diversas instituciones públicas.

En la primera sesión asistirán representantes de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, la Autoridad Aeronáutica Civil y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce.

Cada institución deberá presentar y sustentar sus principales necesidades y proyectos contemplados para el año fiscal 2027.