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PANAMÁ

Presupuesto General del Estado 2027 entra en fase de consultas este lunes

El MEF recibe a entidades públicas para consultas presupuestarias
El MEF recibe a entidades públicas para consultas presupuestarias MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/05/2026 13:14
Las jornadas se desarrollarán del 25 de mayo al 5 de junio. En la primera sesión estará la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este domingo 24 de mayo que unas 96 entidades gubernamentales, entre ellas los consejos provinciales, comenzarán el lunes 25 de mayo las consultas presupuestarias correspondientes al período fiscal 2027.

Las reuniones se llevarán a cabo hasta el 5 de junio de 2026 y estarán dirigidas por el MEF, institución encargada de revisar y evaluar las solicitudes presentadas por cada organismo estatal, conforme a lo establecido en el artículo 269 de la Constitución Política de Panamá.

El director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, indicó que en las jornadas participarán ministros, viceministros y directores de diversas instituciones públicas.

En la primera sesión asistirán representantes de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, la Autoridad Aeronáutica Civil y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce.

Cada institución deberá presentar y sustentar sus principales necesidades y proyectos contemplados para el año fiscal 2027.

Detalles de las fases del proceso presupuestario 2027

El director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, explicó que el proceso de consultas presupuestarias contempla inicialmente la preparación de cifras preliminares y la identificación de las principales necesidades de cada institución pública.

Posteriormente, el MEF avanzará con la evaluación y elaboración del anteproyecto de ley de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2027.

El funcionario indicó que, una vez concluido el documento, este será revisado por el despacho superior antes de ser presentado al Consejo de Gabinete para su aprobación y luego remitido a la Asamblea Nacional, donde deberá cumplir tres debates.

Tras ser sancionado por el presidente José Raúl Mulino, el Presupuesto General del Estado será incorporado al sistema y publicado en línea a más tardar el 1 de enero de 2027.

Durante las consultas presupuestarias también participarán la viceministra de Economía, el director de Programación de Inversiones, analistas institucionales y jefes de departamentos del MEF.

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