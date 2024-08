Informe del Idaan identifica puntos críticos en la potabilizadora que interrumpe el suministro

La planta de tratamiento Federico Guardia Conte, que abastece de agua a más de un millón de usuarios presenta serias deficiencias en el mantenimiento del equipo que, de acuerdo a un estudio de la propia institución elaborado en mayo (2024) que identificó 10 puntos críticos en la potabilizadora que actúan como una bomba de tiempo en la continuidad del servicio y “ponen en riesgo la vida de sus trabajadores”, como lo describe el documento.

Uno de los puntos críticos está en la subestación eléctrica de la planta, donde no opera un interruptor de potencia de modo remoto desde la estación poniendo en riesgo la producción y la seguridad física de los técnicos que se encuentren en el sitio. Asuntos que no son nuevos, pero que al no resolverlos, “Panamá se ve afectada por la falta del vital líquido, como ha ocurrido en varias ocasiones. Falta realizar estudio de coordinación de protecciones para evitar disparos en la planta”, menciona el documento.

El informe también hizo hallazgos en otras áreas como en el tendido eléctrico de media tensión; la Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC); las dosificaciones que dado el descuido de varias administraciones “los equipos de polímeros aniónicos, catiónicos están en estado crítico, cualquier momento terminan colapsando”, se lee.

La falta de mantenimiento en los floculadores (reactor de flujo que permite la dosificación de los productos químicos) coloca en riesgo la eficiente potabilización para hacer frente a turbiedades. También se hallaron deficiencias en los sedimentadores; filtros de ambas plantas; la estación de bombeo de agua tratada; la nueva estación de bombeo de agua tratada y el edificio de químicos y administración.

En todos los puntos del informe se detallan deficiencias de mantenimiento que denotan la escasez de personal idóneo, así como la reincidencia en fallas sin resolver que afectan el suministro del líquido.

Para subsanar estas deficiencias, se contabiliza una inversión de $50.4 millones entre equipos de bombeo y mejora en la infraestructura eléctrica, filtros, sedimentadores, cambio del tendido eléctrico, válvulas y personal debido al “alto pasivo laboral que es crítico en áreas de operaciones, mantenimiento y áreas verdes”, se lee.