Ataque terrorista a tren en Pakistán deja 29 muertos y más de 100 heridos

Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo 24 de mayo tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, informaron autoridades policiales.

La explosión se registró cerca del paso ferroviario de Chaman Phatak, un cruce ubicado en la capital de la provincia de Baluchistán, cuando un tren lanzadera se dirigía desde un cuartel militar hacia una zona residencial.

“En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión”, declaró a EFE el oficial policial Hameed Ali Shah.

De acuerdo con los reportes preliminares, el artefacto explosivo habría sido colocado en las vías del tren. La detonación provocó el descarrilamiento de la locomotora y tres vagones, dos de los cuales terminaron volcados.

Además, la onda expansiva destruyó varios vehículos estacionados cerca del lugar y causó daños en edificios aledaños.

El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, calificó el hecho como un “acto cobarde de terrorismo” y señaló que fuerzas hostiles buscan desestabilizar al país.

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque.

La provincia de Baluchistán enfrenta desde hace décadas una insurgencia separatista encabezada por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), organización que acusa al Gobierno paquistaní de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local.

A esto se suma la presencia de grupos islamistas armados como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes.

El Gobierno de Pakistán ha acusado en reiteradas ocasiones a Afganistán de permitir que grupos insurgentes operen desde su territorio para ejecutar atentados dentro del país.