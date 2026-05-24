Arsenal conquista la Premier League por primera vez en 22 años

El Arsenal volvió a tocar la gloria en Inglaterra. El conjunto londinense conquistó este domingo 24 de mayo la Premier League 2025-2026 y puso fin a una espera de 22 años sin ganar el campeonato inglés.

Aunque los dirigidos por Mikel Arteta aseguraron matemáticamente el título desde el pasado martes, tras el empate 1-1 entre Bournemouth y Manchester City, fue este domingo cuando levantaron oficialmente el trofeo luego de vencer al Crystal Palace en la última jornada del torneo.

La celebración se realizó en Selhurst Park, estadio del Crystal Palace, donde el capitán Martin Ødegaard fue el encargado de alzar el trofeo ante la euforia de los aficionados “gunners”.

El Arsenal cerró una campaña histórica después de varias temporadas quedándose cerca del título. El club había terminado como subcampeón en los últimos tres campeonatos, pero esta vez logró sostener el liderato durante gran parte de la temporada y superar definitivamente al Manchester City.

Con esta conquista, el Arsenal alcanzó su decimocuarto título de liga inglesa y quedó únicamente por detrás del Manchester United y Liverpool, ambos con 20 campeonatos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el protagonizado por Eberechi Eze, quien celebró el título en el estadio del club donde se formó y brilló antes de fichar por el Arsenal.

Para la premiación, los jugadores cambiaron la indumentaria visitante utilizada durante el partido por la clásica camiseta roja del club. Incluso Mikel Arteta se unió a los festejos vestido con uniforme de jugador.

La conquista representa además el mayor éxito de la era Arteta y devuelve al Arsenal a la cima del fútbol inglés después de más de dos décadas de espera.