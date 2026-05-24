Histórico: Panamá se mete entre los mejores 14 del mundo en esgrima

El equipo masculino de espada de Panamá escribió una página histórica en la Copa Mundial de Berna 2026, al finalizar en la posición 14 del mundo entre 41 países participantes en el certamen celebrado en Suiza.

El Comité Olímpico de Panamá resaltó la destacada actuación del conjunto entrenado por Jorge Valdés e integrado por Arturo Dorati, José Quirós, Julio Arias e Isaac Dorati, consolidando así el crecimiento y el alto nivel que viene mostrando la esgrima panameña en el ámbito internacional.

Los panameños comenzaron su participación en la Tabla de 64 con una sólida victoria de 45-39 sobre India. Posteriormente, en la Tabla de 32, protagonizaron uno de los duelos más emocionantes del torneo al imponerse 32-31 ante Japón en un dramático cierre.

En ese enfrentamiento decisivo, Arturo Dorati tuvo la responsabilidad del último combate frente al japonés Koki Kano, campeón olímpico de espada individual en los Juegos Olímpicos de París 2024. El espadista panameño logró asegurar la victoria para el equipo istmeño en un final memorable.

Ya en la Tabla de 16, Panamá cayó 36-45 ante Hong Kong, resultado que no empañó una histórica participación para la delegación nacional, que logró ubicarse entre las mejores 14 selecciones del mundo en esta Copa del Mundo disputada en territorio suizo.