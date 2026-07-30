Panamá hoy: las claves informativas del jueves 30 de julio

La agenda informativa de este jueves 30 de julio está marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional en los ámbitos de salud, política, educación, economía y entretenimiento.

-El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en la provincia de Veraguas. Las autoridades activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y mantienen el seguimiento del caso.

-El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, cuestionó duramente a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, a quien acusó de intentar desacreditar su labor de fiscalización. Además, le exigió presentar acciones concretas para enfrentar el desempleo en el país.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que está dispuesta a comparecer ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, siempre que el encuentro tenga un propósito constructivo y contribuya a mejorar el sistema educativo.

-La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) contará con una asignación de 69.9 millones de dólares en el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, una cifra inferior a la aprobada en los dos años anteriores.

-La Academia de la Grabación respondió a la decisión de BTS de no participar en los premios Grammy 2027. La organización defendió la creación de la categoría Mejor Interpretación Pop Asiática y aseguró que esta busca ampliar el reconocimiento a los artistas, sin excluirlos de competir en las principales categorías de la premiación.