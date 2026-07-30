Panamá hoy: las claves informativas del jueves 30 de julio

La agenda informativa de este jueves 30 de julio está marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional en los ámbitos de salud, política, educación, economía y entretenimiento.-El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de meningitis causada por la bacteria <b>Haemophilus influenzae</b> en un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en la provincia de Veraguas. Las autoridades activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y mantienen el seguimiento del caso.-El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), <b>José Pérez Barboni</b>, cuestionó duramente a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, <b>Jackeline Muñoz</b>, a quien acusó de intentar desacreditar su labor de fiscalización. Además, le exigió presentar acciones concretas para enfrentar el desempleo en el país.-La ministra de Educación, <b>Lucy Molinar</b>, manifestó que está dispuesta a comparecer ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, siempre que el encuentro tenga un propósito constructivo y contribuya a mejorar el sistema educativo.-La <b>Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</b> contará con una asignación de <b>69.9 millones de dólares</b> en el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, una cifra inferior a la aprobada en los dos años anteriores.-La Academia de la Grabación respondió a la decisión de <b>BTS</b> de no participar en los premios Grammy 2027. La organización defendió la creación de la categoría <b>Mejor Interpretación Pop Asiática</b> y aseguró que esta busca ampliar el reconocimiento a los artistas, sin excluirlos de competir en las principales categorías de la premiación.