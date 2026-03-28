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Gobierno de Venezuela anuncia rehabilitación de embajadas y consulados en Estados Unidos

El viceministro explicó que estas instalaciones serán reacondicionadas con el objetivo de reactivar la atención consular.
El viceministro explicó que estas instalaciones serán reacondicionadas con el objetivo de reactivar la atención consular. Tomado de X
Por
Manuel Vega Loo
  • 28/03/2026 17:06
Estas instalaciones serán reacondicionadas para reactivar la atención consular y mejorar los servicios a la comunidad venezolana en territorio estadounidense.

El viceministro para Europa y América del Norte de la Cancillería venezolana, Oliver Blanco, informó la tarde de este sábado 28 de marzo sobre la recuperación de las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, como parte del proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países.

A través de una publicación en la red social X, Blanco detalló que la acción se realizó junto al jefe de misión, Félix Plasencia, y responde a instrucciones de Delcy Rodríguez.

“Recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, que serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos”, señaló Blanco.

El viceministro explicó que estas instalaciones serán reacondicionadas con el objetivo de reactivar la atención consular y brindar servicios a la comunidad venezolana en territorio estadounidense.

Este paso se produce en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, tras varios años de ruptura, lo que ha permitido avanzar en la reapertura de embajadas y consulados.

Blanco calificó la recuperación de las sedes como “un paso firme” en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, así como en la mejora de la atención a los ciudadanos venezolanos en el exterior.

En las últimas semanas, autoridades venezolanas han inspeccionado las instalaciones diplomáticas en Estados Unidos, las cuales requieren trabajos de rehabilitación debido al tiempo de inactividad y deterioro acumulado, reportó Infobae.

Este 12 de marzo la administración del presidente Donald Trump ratificó oficialmente su reconocimiento a Rodríguez como presidenta de Venezuela.

Así lo refleja en una carta fechada este 10 de marzo y firmada por el embajador Michael G. Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El documento destaca la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos bajo la presidencia de Rodríguez, en un contexto de acercamiento bilateral tras años de tensiones políticas.

En la misiva, enviada a autoridades judiciales estadounidenses, Washington señala que reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela dentro de la jurisdicción estadounidense.

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