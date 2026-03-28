Gobierno de Venezuela anuncia rehabilitación de embajadas y consulados en Estados Unidos

El viceministro para Europa y América del Norte de la Cancillería venezolana, Oliver Blanco, informó la tarde de este sábado 28 de marzo sobre la recuperación de las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, como parte del proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países.

A través de una publicación en la red social X, Blanco detalló que la acción se realizó junto al jefe de misión, Félix Plasencia, y responde a instrucciones de Delcy Rodríguez.

“Recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, que serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos”, señaló Blanco.

El viceministro explicó que estas instalaciones serán reacondicionadas con el objetivo de reactivar la atención consular y brindar servicios a la comunidad venezolana en territorio estadounidense.