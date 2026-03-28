Gobierno de Venezuela anuncia rehabilitación de embajadas y consulados en Estados Unidos

Blanco calificó la recuperación de las sedes como 'un paso firme' en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, así como en la mejora de la atención a los ciudadanos venezolanos en el exterior.En las últimas semanas, autoridades venezolanas han inspeccionado las instalaciones diplomáticas en Estados Unidos, las cuales requieren trabajos de rehabilitación debido al tiempo de inactividad y deterioro acumulado, reportó<b> Infobae</b>.Este 12 de marzo la administración del <a href="/tag/-/meta/donald-trump">presidente Donald Trump</a> ratificó oficialmente su reconocimiento a Rodríguez como presidenta de Venezuela.Así lo refleja en una carta fechada este 10 de marzo y firmada por el embajador Michael G. Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.El documento destaca la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos bajo la presidencia de Rodríguez, en un contexto de acercamiento bilateral tras años de tensiones políticas.<b>En la misiva, enviada a autoridades judiciales estadounidenses, Washington señala que reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela dentro de la jurisdicción estadounidense. </b>