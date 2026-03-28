Las 5 claves de Panamá y el mundo | 28 de marzo

La agenda informativa de Panamá llega cargada de hechos relevantes este sábado 28 de marzo, con acontecimientos que destacan en el ámbito local e internacional.

-La Procuraduría General de la Nación de Panamá informó que, hasta el momento, han sido ubicados siete de los 15 menores que se evadieron del Centro de Atención Integral de Tocumen, mientras continúan los operativos de búsqueda.

-El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de ley No. 11, previamente objetado por el Ejecutivo, que establece un proceso de transición en municipios y juntas comunales, enfocado en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

-El Ministerio de Educación de Panamá informó que realizó el pago de salarios a 2,441 docentes nombrados mediante concurso, correspondiente a la segunda quincena de marzo.

-La Caja de Seguro Social de Panamá indicó que sus servicios web se mantienen operativos, mientras se realiza una verificación exhaustiva de su plataforma tecnológica.

-El Meduca anunció que Panamá volverá a participar en la prueba PISA en 2029, como parte de una estrategia para medir el impacto de las reformas en el sistema educativo.

Estos temas destacan en una jornada informativa marcada por asuntos de interés nacional e internacional.