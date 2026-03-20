Las 5 claves de Panamá y el mundo | 20 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este viernes 20 de marzo, marcando la pauta en temas económicos, políticos e internacionales.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó operativos nocturnos en distintos puntos del país tras denuncias por presunto acaparamiento de combustible, una situación que afectó a conductores que intentaban abastecer sus vehículos. La entidad también reiteró las obligaciones de las estaciones de servicio ante las recientes variaciones en los precios, exigiendo transparencia y el suministro continuo.

-La diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, destacó que el proyecto de ley No. 306, aprobado el 19 de marzo en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, no solo regula horarios de cobro, sino que incluye medidas para frenar el acoso y proteger la intimidad de los ciudadanos.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rechazó las alegaciones que calificó como “falaces e injuriosas” por parte de Panama Ports Company, en medio de la controversia por la ocupación decretada por el Órgano Ejecutivo sobre la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo investigado penalmente por dos fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reveló el diario The New York Times este viernes.

-El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento del icónico actor y artista marcial Chuck Norris, a los 86 años, luego de haber sido hospitalizado en Hawái por una urgencia médica, según se informó.