Las 5 claves de Panamá y el mundo | 19 de marzo

La agenda informativa de este jueves 19 de marzo llega cargada de temas relevantes tanto en el ámbito nacional como internacional, con noticias que abarcan economía, política, sociedad y geopolítica.

-La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados del país.

-El presidente José Raúl Mulino encabezó la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, destacando avances en infraestructura deportiva.

-La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, que actualmente no se registran casos de niñas de entre 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues administrados por la institución.

-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el lanzamiento de lo que describió como el ataque “más masivo y destructivo de la historia” contra Irán, en medio de una creciente escalada del conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

-El Gobierno de Costa Rica anunció el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba el retiro de su personal diplomático en San José, marcando un fuerte deterioro en las relaciones bilaterales.