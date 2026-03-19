Las 5 claves de Panamá y el mundo | 19 de marzo

La agenda informativa de este jueves 19 de marzo llega cargada de temas relevantes tanto en el ámbito nacional como internacional, con noticias que abarcan economía, política, sociedad y geopolítica.<b>-La Caja de Seguro Social (CSS) </b>informó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados del país.<b>-El presidente José Raúl Mulino</b> encabezó la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, destacando avances en infraestructura deportiva.<b>-La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) </b>informó a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, que actualmente no se registran casos de niñas de entre 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues administrados por la institución.<b>-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth,</b> confirmó el lanzamiento de lo que describió como el ataque 'más masivo y destructivo de la historia' contra Irán, en medio de una creciente escalada del conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.<b>-El Gobierno de Costa Rica </b>anunció el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba el retiro de su personal diplomático en San José, marcando un fuerte deterioro en las relaciones bilaterales.