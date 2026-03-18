Ministra del Mides pide informe sobre niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues de Senniaf

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, solicitó mediante una carta, fechada este martes 17 de marzo, a la directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, un informe detallado sobre posibles casos de niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de albergues bajo supervisión estatal.

Carles de Arango pidió a la entidad proporcionar información “en el menor tiempo posible” sobre si existen registros de esos casos en centros administrados o supervisados por Senniaf.

En la carta, la ministra solicitó además precisar si las menores ingresaron a los albergues ya embarazadas o si el embarazo se produjo posteriormente a su ingreso a estas instalaciones.

La funcionaria también requirió que, de confirmarse estos casos, se detalle si se han interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, así como el estado actual de dichos procesos.

Asimismo, pidió información sobre las medidas adoptadas para atender a las menores, incluyendo el tipo de intervención realizada para salvaguardar su salud y su integridad física y psicológica.

La solicitud incluye, además, que Senniaf remita toda la evidencia documental disponible que respalde la información proporcionada.