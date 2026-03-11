Carles apela a la “autonomía administrativa” de la Senniaf ante cuestionamientos por albergues

‘La Senniaf es una entidad descentralizada’, este fue el estribillo ayer de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, ante las preguntas referentes al tema de los albergues por parte de los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Carles acudió a la comisión para sustentar el informe de gestión del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Sin embargo, varios diputados aprovecharon que también preside la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para consultarle sobre la situación de los centros de acogida, tras las denuncias por supuestos abusos y tratos negligentes registradas durante la actual administración.

El asunto será abordado en su totalidad durante una citación al pleno del Legislativo, solicitada hace un mes y que finalmente se concretará el 1 de abril. Según Carles, hasta ahora el Legislativo no le había comunicado una fecha específica para comparecer.

“¿Cómo han avanzado las investigaciones que se iniciaron en la administración pasada? Antes de que usted fuera ministra se registraron casos y no hemos sabido en qué quedaron”, preguntó Miguel Campos, diputado independiente de Vamos.

“La Senniaf es la entidad descentralizada, especializada, que tiene la autonomía administrativa, presupuestaria, financiera y de gestión sobre el manejo de la población la niñez y adolescencia, con mucho gusto si me das las preguntas yo voy, busco la información y las traigo, no somos parte de las denuncias y no conocemos sobre las mismas”, respondió la ministra.

Acto seguido y ante el cuestionamiento de Campos, admitió que como presidenta de la directiva de la Senniaf tenía el deber de supervisión de la Senniaf junto a los otros directivos.

“Usted debería saber de estos trámites”, le dijo Campos. “No tenemos acceso, no somos parte de la denuncia”, respondió a su turno Carles.

Campos continuó su interrogatorio respecto a los permisos de albergues que han sido cancelados o próximos a vencer desde julio a la fecha pero Carles indicó que la información debe darla la Senniaf.

“¿Por más que usted esté en la directiva, no maneja lo que estoy consultando?”, agreó el diputado.

“Senniaf mantiene autonomía administrativa... Nosotros supervisamos la gestión en aspectos puntuales. Cuando se presentó la denuncia, convocamos a la junta directiva”, dijo Carles, quien señaló que allí se abordaron las denuncias relacionadas con el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y se elaboró un informe técnico.

La diputada de Alexandra Brenes, de Vamos, pidió intervenir en la comisión y preguntó sobre los indicadores de monitoreo y hallazgos en los albergues producto de las visitas de supervisión.

También consultó respecto a las contrataciones directas para la comida del CAI de Tocumen a favor de la empresa Marbez Distribution Corp por $139.500 y si esto se abordaba en junta directiva.

No hubo detalles de esta supervisión. “Tal cual como dice la ley 14 ... la Senniaf es una entidad descentralizada y especializada que tiene autonomía administrativa y de gestión ... es competencia de la Senniaf lo de los albergues...”, manifestó nuevamente Carles.

Empero, Carles confirmó que la supervisión de la Senniaf era permanente. No obstante, no tenía conocimiento de las contrataciones directas para la comida.

“No puedo aceptar esa respuesta de que la Senniaf es autónoma... si tiene una supervisión de junta directiva y usted es la presidenta, también tiene que darnos respuesta de las cosas que están sucediendo...”, acotó Brenes.