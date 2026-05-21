Cepal advierte sobre déficit fiscal y endeudamiento para la región en 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó que la región enfrenta un 2026 marcado por un déficit fiscal persistente y elevados niveles de endeudamiento, lo que obliga a fortalecer los sistemas tributarios y mejorar la eficiencia del gasto público. El informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026 señala que, pese a los avances en estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza en años recientes, los países de la región mantienen balances fiscales negativos que limitan la capacidad de inversión pública y ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas estatales. La Cepal advierte que la combinación de altos niveles de deuda pública y déficits persistentes restringe el margen de maniobra de los gobiernos para atender demandas sociales crecientes en salud, educación y protección social. El organismo subraya que sin reformas fiscales profundas será difícil sostener un crecimiento inclusivo y ambientalmente sostenible. Además de analizar la evolución de las principales variables fiscales durante el año anterior (2025), el informe de este año explora dos temas de gran relevancia: el incumplimiento del impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) y los gastos tributarios orientados a objetivos sociales.

Trampas

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, comentó que la región enfrenta un contexto externo de alta volatilidad, que ha generado choques importantes sobre los precios, la inflación y las condiciones de los mercados financieros domésticos e internacionales. “Choques, como el proveniente del conflicto bélico en Oriente Medio, se han vuelto cada vez más frecuentes, con implicaciones negativas no solamente económicas sino sociales”, explicó. “Al mismo tiempo, la región está sumida en tres trampas del desarrollo: una de baja capacidad para crecer y transformar; una de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una de bajas capacidades institucionales y débil gobernanza”, enfatizó el alto funcionario. “Estas trampas no son independientes del entorno externo. Al contrario, los choques internacionales las profundizan y las hacen más difíciles de superar. Y es precisamente aquí donde la política fiscal debe desempeñar un papel central: como mecanismo de estabilización frente a los choques externos, y como herramienta estratégica para impulsar el desarrollo”, agregó. El estudio enfatiza la necesidad de modernizar los sistemas tributarios, aumentar la progresividad y combatir la evasión. Se destaca que los gastos tributarios —exenciones y beneficios fiscales— deben ser revisados para garantizar que cumplan objetivos sociales claros y no erosionen la base impositiva. Asimismo, se presentan experiencias recientes de fiscalización en varios países, enfocadas en mejorar el cumplimiento del impuesto sobre la renta de personas físicas y en controlar las ganancias de capital.

Recomendaciones

El informe propone una agenda de acción que incluye fortalecer capacidades institucionales para aplicar políticas fiscales más efectivas. Orientar el gasto público hacia inversión estratégica en infraestructura, protección social y sostenibilidad ambiental. Aumentar la progresividad tributaria y reducir la evasión y promover un crecimiento económico más productivo e inclusivo. La Cepal concluye que América Latina y el Caribe deben avanzar hacia un modelo fiscal que combine responsabilidad financiera con inclusión social. El reto es doble: garantizar estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, responder a las crecientes demandas de desarrollo sostenible en un contexto de incertidumbre global.