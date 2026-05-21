Cepal advierte sobre déficit fiscal y endeudamiento para la región en 2026

El informe propone una agenda de acción que incluye fortalecer capacidades institucionales para aplicar políticas fiscales más efectivas.Orientar el gasto público hacia inversión estratégica en infraestructura, protección social y sostenibilidad ambiental.Aumentar la progresividad tributaria y reducir la evasión y promover un crecimiento económico más productivo e inclusivo.La Cepal concluye que América Latina y el Caribe deben avanzar hacia un modelo fiscal que combine responsabilidad financiera con inclusión social. El reto es doble: garantizar estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, responder a las crecientes demandas de desarrollo sostenible en un contexto de incertidumbre global.