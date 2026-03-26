Las 7 claves de Panamá y el mundo este jueves 26 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por hechos relevantes tanto a nivel nacional como internacional.<b>-El presidente de la República, José Raúl Mulino, </b>participó en la inauguración de la Escuela República de Venezuela en Calidonia, una obra que busca transformar espacios abandonados en oportunidades para estudiantes.<b>-La Comisión Marítima Federal (FMC) </b>informó que mantiene seguimiento a la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ante posibles impactos en el comercio global.<b>-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</b> expresó preocupación por el proyecto de ley No. 391, al considerar que podría afectar la libertad de expresión y la independencia de los medios.<b>-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </b>confirmó la renuncia de Reggie A. Moreno R. como director de Bienes Patrimoniales del Estado.<b>Internacionales</b><b>-Nicolás Maduro</b> compareció ante un tribunal en Nueva York, mientras que <b>la designación de Sarah Mullally </b>marca un hito en la Iglesia Anglicana.<b>-En España</b>, se reportó el fallecimiento de Noelia tras un proceso de eutanasia avalado por tribunales, un caso que reabre el debate sobre este tema.