Las 7 claves de Panamá y el mundo este jueves 26 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por hechos relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la inauguración de la Escuela República de Venezuela en Calidonia, una obra que busca transformar espacios abandonados en oportunidades para estudiantes.

-La Comisión Marítima Federal (FMC) informó que mantiene seguimiento a la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ante posibles impactos en el comercio global.

-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó preocupación por el proyecto de ley No. 391, al considerar que podría afectar la libertad de expresión y la independencia de los medios.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la renuncia de Reggie A. Moreno R. como director de Bienes Patrimoniales del Estado.

Internacionales

-Nicolás Maduro compareció ante un tribunal en Nueva York, mientras que la designación de Sarah Mullally marca un hito en la Iglesia Anglicana.

-En España, se reportó el fallecimiento de Noelia tras un proceso de eutanasia avalado por tribunales, un caso que reabre el debate sobre este tema.