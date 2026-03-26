Noelia y la eutanasia: historia de una decisión controvertida

<b>En 2023, Noelia inició formalmente la solicitud de eutanasia. </b>El proceso se extendió por casi dos años debido a los recursos legales interpuestos por su padre, quien se opuso a la decisión.El caso llegó a instancias nacionales y europeas.<b> Finalmente, tribunales avalaron que la joven cumple con los criterios establecidos: un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin posibilidad de mejoría.</b>Durante este tiempo, la familia expresó posturas divididas. Su madre, <b>Yolanda Ramos</b>, envió un mensaje público cargado de emoción:<i>'Noelia, es para ti, porque yo ya no puedo hacer nada... estoy dispuesta a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita'</i>.También insistió en que la decisión debía surgir de su hija:<i>'Si sale de ti... yo estoy aquí contigo. Igual que voy a estar para lo malo, también voy a estar para lo muy bueno'</i>.