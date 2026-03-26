Noelia y la eutanasia: historia de una decisión controvertida

Miembros del grupo “Derecho a una Muerte Digna” participan en una manifestación en apoyo a la nueva Ley de Eutanasia en la Puerta del Sol de Madrid, el 25 de junio de 2021. Gabriel Bouys | AFP
Mileika Lasso
  • 26/03/2026 11:46
La joven de 25 años llegará al final de su proceso tras un fallo judicial que reabre el debate en España

La historia de Noelia Castillo, una joven de 25 años, no comienza con su decisión de acceder a la eutanasia, sino años atrás, en una infancia marcada por la vulnerabilidad y hechos que hoy forman parte del debate público en España.

Durante la crisis económica de 2008, su familia enfrentó graves dificultades que derivaron en la pérdida del hogar. En ese contexto, el sistema de protección decidió trasladarla a un centro de menores mientras sus padres intentaban recuperarse.

Fue en ese lugar donde, según el relato conocido públicamente, Noelia sufrió una agresión sexual múltiple que le dejó secuelas psicológicas profundas. Ese episodio marcó un punto de quiebre en su vida.

Con el paso de los años, esas afectaciones derivaron en trastornos de salud mental y un sufrimiento persistente. En 2022, tras un intento de suicidio al lanzarse desde un edificio de cinco pisos, sufrió una lesión medular que la dejó parapléjica, con pérdida de autonomía y dolores crónicos.

Desde entonces, su condición médica se agravó con diagnósticos como trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo con ideación suicida recurrente, además de una discapacidad reconocida del 74 %.

Un proceso legal que dividió a su familia

En 2023, Noelia inició formalmente la solicitud de eutanasia. El proceso se extendió por casi dos años debido a los recursos legales interpuestos por su padre, quien se opuso a la decisión.

El caso llegó a instancias nacionales y europeas. Finalmente, tribunales avalaron que la joven cumple con los criterios establecidos: un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin posibilidad de mejoría.

Durante este tiempo, la familia expresó posturas divididas. Su madre, Yolanda Ramos, envió un mensaje público cargado de emoción:

“Noelia, es para ti, porque yo ya no puedo hacer nada... estoy dispuesta a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita”.

También insistió en que la decisión debía surgir de su hija:

“Si sale de ti... yo estoy aquí contigo. Igual que voy a estar para lo malo, también voy a estar para lo muy bueno”.

La despedida y la decisión personal

En sus últimas intervenciones públicas, Noelia dejó clara su posición, incluso frente a su entorno familiar. Sobre la posibilidad de que su madre la acompañara en el momento final, afirmó:

“No quiero que me vea cerrando” los ojos, ya que también la vío nacer.

La joven también se despidió de su abuela con un mensaje que refleja su estado emocional:

“Yo simplemente quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”.

Y reconoció el impacto de su decisión en su familia:

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor”.

Más allá de un caso individual

El caso de Noelia trasciende lo personal y abre cuestionamientos sobre el sistema. Su historia pone el foco en la protección de menores, la atención en salud mental y los límites de la eutanasia en pacientes jóvenes.

Según los datos disponibles, la mayoría de quienes solicitan este procedimiento en España son mayores de 60 años, lo que convierte su situación en un caso atípico.

Además del debate legal, su historia ha reactivado discusiones sobre si el Estado falló en etapas previas de su vida, especialmente durante su niñez, cuando debía garantizar su protección.

Un debate que continúa

Mientras el procedimiento se llevará a cabo este jueves 26 de marzo a las 18:00 horas (aproximadamente 11:00 a.m. en Panamá) la eutanasia en el hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, bajo supervisión médica, la historia de Noelia continúa generando reacciones dentro y fuera de España.

El procedimiento, autorizado bajo la legislación española vigente desde 2021, se realizará bajo supervisión médica y consiste en la administración intravenosa de tres fármacos. Los dos primeros inducen una sedación profunda y el tercero provoca la parada respiratoria. Todo el proceso dura alrededor de 15 minutos y busca evitar el sufrimiento.

Aunque la ley permite el acompañamiento de familiares, la joven decidió permanecer sola en la habitación, acompañada únicamente por el médico responsable.

El caso plantea interrogantes sobre autonomía, sufrimiento, salud mental y responsabilidad institucional, en un contexto donde la ley reconoce el derecho a decidir, pero la sociedad aún debate sus límites.

