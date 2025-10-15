Uruguay abre un nuevo capítulo en América Latina: el derecho a morir con dignidad entra al debate final

Uruguay se encuentra en la antesala de una decisión histórica: este <b>15 de octubre</b>, el Senado votará el proyecto de ley que <b>regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido</b>, conocido como <b>Ley de Muerte Digna</b>. De ser aprobada, convertiría al país en el <b>primero de América Latina en legalizar la práctica por decisión parlamentaria</b>, distanciándose de los modelos de Colombia y Ecuador, donde fue la justicia constitucional la que despenalizó el procedimiento.La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, fue impulsada por legisladores del <b>Frente Amplio (FA)</b> con respaldo de sectores del <b>Partido Colorado</b>, y define el derecho de cualquier persona <b>mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y con una enfermedad irreversible o terminal</b>, a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo condiciones reguladas.El texto establece un procedimiento preciso: el paciente deberá presentar una <b>solicitud escrita ante su médico tratante</b>, quien deberá confirmar el diagnóstico y explicar los tratamientos disponibles. Un segundo profesional, o una junta médica en caso de discrepancia, deberá ratificar la solicitud. Tras una segunda entrevista, el paciente podrá reafirmar su decisión por escrito ante testigos, y el médico <b>ejecutará la voluntad del solicitante cuándo y dónde este lo determine</b>.El proyecto también <b>garantiza el derecho a la objeción de conciencia</b> para los médicos que no deseen participar, pero obliga a los centros de salud públicos y privados a ofrecer el servicio. 'Es un paso hacia una sociedad más compasiva y respetuosa con el sufrimiento ajeno', afirma el neurólogo y diputado <b>Federico Preve</b>, uno de sus principales impulsores.En el continente, la eutanasia ha sido un tema profundamente divisivo. En <b>Colombia</b>, la Corte Constitucional despenalizó la práctica en 1997 y emitió su reglamentación en 2015. En <b>Ecuador</b>, un fallo judicial permitió el procedimiento bajo circunstancias específicas en 2023. Otros países, como <b>Chile, México y Argentina</b>, mantienen iniciativas en discusión, pero sin avances legislativos concretos.Según la consultora <b>Cifra</b>, el <b>62% de los uruguayos apoya</b> la aprobación de la ley, mientras que un 24% se opone. Para sus defensores, se trata de un asunto de libertad individual; para sus detractores, de una pendiente ética peligrosa.El colectivo <b>Prudencia Uruguay</b>, que agrupa a profesionales de la salud y organizaciones religiosas, sostiene que la propuesta 'discrimina a los más vulnerables' y carece de evaluaciones psicológicas previas. 'El derecho a vivir no puede transformarse en obligación de morir', argumenta su portavoz, <b>Miguel Pastorino</b>.Preve, por su parte, responde que la ley 'no impone creencias', sino que ofrece una opción a quien sufre sin remedio. 'Quien no quiera acogerse a este derecho, no lo hará. Pero quien desee una muerte en paz, podrá hacerlo amparado por la ley', asegura.De aprobarse, el <b>Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentar la ley</b>, que consolidaría a Uruguay como pionero regional en materia de derechos humanos y bioética.