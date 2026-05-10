¿Vas al Mundial 2026? MINSA lanza alerta por sarampión y pide vacunarse antes de viajar

La emoción por el Mundial 2026 ya comenzó en Panamá, pero las autoridades sanitarias encendieron las alarmas por una amenaza que podría viajar junto a miles de fanáticos: el sarampión.

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado urgente a todas las personas que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para que revisen y refuercen su esquema de vacunación antes de salir del país.

“Recomendamos a todas las personas que tengan previsto viajar verificar su esquema de vacunación, especialmente la dosis contra el sarampión”, advirtió la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill.

La funcionaria subrayó que estar inmunizado no solo protege al viajero, sino también evita que el virus ingrese nuevamente al país tras el regreso de los asistentes al torneo.

Panamá ya registra dos casos y activan vacunación masiva

La alerta sanitaria tomó más fuerza luego de que Panamá confirmara dos casos de sarampión, situación que obligó al Minsa a reforzar las medidas preventivas y ampliar las jornadas de vacunación en distintas provincias del país.

Bocas del Toro se mantiene entre las zonas bajo mayor vigilancia epidemiológica, donde equipos de salud realizan vacunación masiva, barridos comunitarios y operativos especiales para contener posibles contagios.

Sin embargo, las jornadas también se han extendido hacia Panamá, Chiriquí, Coclé, Veraguas y otras regiones, ante el temor de propagación del virus.

Las autoridades sanitarias explicaron que el sarampión puede transmitirse fácilmente en aeropuertos, hoteles, estadios y sitios con grandes concentraciones de personas, algo que preocupa especialmente de cara al Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos con mayor movilización internacional en la historia.

¿Por qué preocupa tanto el sarampión?

El sarampión puede propagarse fácilmente por el aire mediante gotas respiratorias y tiene una capacidad de contagio extremadamente alta. Expertos advierten que una sola persona infectada puede contagiar rápidamente a quienes no estén vacunados.

Entre los síntomas más comunes están:

Fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos rojos, y erupciones en la piel.

Las complicaciones pueden ser graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Panamá prepara ofensiva nacional de vacunación

Como parte de la estrategia preventiva, el Minsa anunció jornadas especiales de vacunación y mantiene abiertos los centros de salud en todo el país para facilitar el acceso gratuito a las dosis.

Las autoridades también reforzaron:

la vigilancia epidemiológica,la detección temprana de casos,el monitoreo en puntos de entrada al país,y la cobertura en grupos vulnerables.

La campaña forma parte de la Semana de Vacunación en las Américas y busca blindar a Panamá frente a posibles brotes asociados a la movilización internacional masiva que traerá el Mundial.

Lo que debes hacer antes de viajar al Mundial 2026

El Minsa recomienda a todos los viajeros:

revisar su tarjeta de vacunación,confirmar que cuentan con la vacuna contra el sarampión,acudir al centro de salud más cercano si tienen dudas,y vacunarse antes del viaje para garantizar protección.

La advertencia llega justo cuando miles de panameños comienzan a planificar viajes, boletos y hospedajes para el evento deportivo más esperado del planeta.