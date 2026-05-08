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Vacunación y prevención ciudadana, las mejores armas contra el sarampión

El Minsa confirmó los casos de sarampión.
El Minsa confirmó los casos de sarampión. Ministerio de Salud | Cedida
Vacunación y prevención ciudadana, las mejores armas contra el sarampión
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 09/05/2026 00:00
Los casos de sarampión en la región se han incrementado. El Ministerio de Salud trabaja en la trazabilidad de los casos en Panamá, pero recuerdan que la mejor defensa es la vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes 8 de mayo dos casos de sarampión en Panamá.

La detección de los casos activó los mecanismos de respuesta sanitaria del Ministerio de Salud y generó alerta entre la población. Expertos consultados destacaron la importancia de reforzar las políticas públicas y la vacunación, mientras el jefe nacional de Epidemiología del Minsa, el doctor Pablo González, compartió con La Estrella de Panamá los últimos avances sobre la trazabilidad del virus en el país.

“Se trata de un paciente de 21 años que ingresó por la frontera entre Panamá y Costa Rica, por el sector de Guabito, en Bocas del Toro, el 23 de abril. Desde entonces ha realizado un recorrido por distintas zonas de Bocas del Toro, donde permaneció cuatro días, y luego se trasladó hacia la ciudad de Panamá”, detalló González.

El paciente estuvo en Changuinola y en varias islas de Bocas del Toro. Se hospedó en un hostal y posteriormente viajó en autobús hacia la capital. El 28 de abril presentó los primeros síntomas y el 1 de mayo acudió a una instalación de salud, donde fue hospitalizado. Finalmente, el 7 de mayo, una prueba PCR confirmó el diagnóstico de sarampión.

“Tenemos una estrategia enfocada inicialmente en identificar cuáles han sido los contactos estrechos de este viajero y determinar el estatus de vacunación de las personas identificadas. Si no existe evidencia de vacunación previa contra el sarampión, procederemos a vacunarlas”, precisó el jefe de Epidemiología.

“Es una trazabilidad compleja y bastante extensa, pero estamos utilizando todos los recursos disponibles para que los equipos de respuesta rápida puedan indagar, investigar y actuar ante esta situación”, añadió.

El médico, que atendió la llamada de La Decana antes de ingresar a una reunión de situación en el Minsa, subrayó que la institución está tomando medidas inmediatas y recordó que Panamá mantiene una buena cobertura de vacunación, especialmente contra el sarampión y la rubéola. Recomendó además que las personas no aseguradas o que tengan dudas sobre su esquema de vacunación acudan a los centros de salud para aplicarse la vacuna.

Horas más tarde, la directora nacional de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, confirmó un segundo caso. Se trata de una joven suiza de 18 años que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen el pasado 23 de abril. Pruebas realizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas confirmaron el diagnóstico de sarampión, mientras las autoridades activaron los protocolos de trazabilidad correspondientes.

Riesgo internacional

Los discursos antivacunas que cobraron fuerza durante la pandemia de Covid-19 han tenido impacto a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. Durante 2025 se reportaron tres muertes por sarampión y 48 brotes en ese país. En lo que va de 2026 ya se contabilizan 1,800 infecciones confirmadas, superando las cifras registradas el año anterior.

“Panamá tiene fortalezas importantes para enfrentar un posible brote de sarampión, pero también enfrenta riesgos reales que obligan a no bajar la guardia”, afirmó el pediatra e infectólogo Xavier Sáez-Llorens.

“El país mantiene desde 1995 la eliminación del sarampión autóctono y cuenta con un programa de vacunación históricamente sólido. Sin embargo, el contexto regional ha cambiado: entre 2025 y 2026 se ha producido un fuerte aumento de casos en las Américas, incluyendo Estados Unidos, México, Guatemala y Canadá, lo que incrementa el riesgo de casos importados”, advirtió.

En El Salvador ya se han reportado 11 casos en lo que va del año, lo que ha llevado a las autoridades de ese país a realizar jornadas masivas de vacunación.

Entre los desafíos que enfrenta Panamá, Sáez-Llorens mencionó las brechas de cobertura en algunas comunidades, la disminución de la percepción de riesgo, la desinformación sobre vacunas y la intensa movilidad internacional.

“El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen. Un solo caso importado puede generar brotes si hay grupos no vacunados”, enfatizó.

El especialista recomendó a la población verificar y completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños; revisar los carnés antes de realizar viajes internacionales; acudir rápidamente al médico ante síntomas como fiebre, erupción cutánea, tos o conjuntivitis; evitar la difusión de desinformación sobre vacunas; y proteger especialmente a bebés, mujeres embarazadas y personas inmunosuprimidas.

En Panamá se aplica la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Es considerada una de las vacunas más seguras y efectivas por la comunidad médica. La primera dosis suele aplicarse al cumplir el primer año de vida y la segunda a los 18 meses.

Sáez-Llorens explicó que se requieren dos dosis para alcanzar una protección completa y que es necesario mantener una cobertura superior al 95% para evitar brotes y preservar la inmunidad comunitaria.

A juicio del especialista, el país debe impulsar la recuperación activa de esquemas atrasados; identificar niños y adultos no vacunados, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables; mantener una vigilancia epidemiológica y laboratorial constante; detectar rápidamente casos importados y cortar las cadenas de transmisión; fortalecer la comunicación pública basada en evidencia; combatir la desinformación en redes sociales con campañas permanentes; ampliar las jornadas móviles de vacunación en escuelas, centros comerciales y comunidades apartadas; reforzar la preparación hospitalaria y la capacitación médica; y aumentar la vigilancia en aeropuertos y puntos de entrada, especialmente ante el incremento de la movilidad internacional vinculada a eventos globales como la Copa Mundial de Fútbol.

Xavier Sáez-Llorens
Infectólogo
“El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen. Un solo caso importado puede generar brotes si hay grupos no vacunados”,
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