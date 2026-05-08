Vacunación y prevención ciudadana, las mejores armas contra el sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes 8 de mayo dos casos de sarampión en Panamá.

La detección de los casos activó los mecanismos de respuesta sanitaria del Ministerio de Salud y generó alerta entre la población. Expertos consultados destacaron la importancia de reforzar las políticas públicas y la vacunación, mientras el jefe nacional de Epidemiología del Minsa, el doctor Pablo González, compartió con La Estrella de Panamá los últimos avances sobre la trazabilidad del virus en el país.

“Se trata de un paciente de 21 años que ingresó por la frontera entre Panamá y Costa Rica, por el sector de Guabito, en Bocas del Toro, el 23 de abril. Desde entonces ha realizado un recorrido por distintas zonas de Bocas del Toro, donde permaneció cuatro días, y luego se trasladó hacia la ciudad de Panamá”, detalló González.

El paciente estuvo en Changuinola y en varias islas de Bocas del Toro. Se hospedó en un hostal y posteriormente viajó en autobús hacia la capital. El 28 de abril presentó los primeros síntomas y el 1 de mayo acudió a una instalación de salud, donde fue hospitalizado. Finalmente, el 7 de mayo, una prueba PCR confirmó el diagnóstico de sarampión.

“Tenemos una estrategia enfocada inicialmente en identificar cuáles han sido los contactos estrechos de este viajero y determinar el estatus de vacunación de las personas identificadas. Si no existe evidencia de vacunación previa contra el sarampión, procederemos a vacunarlas”, precisó el jefe de Epidemiología.

“Es una trazabilidad compleja y bastante extensa, pero estamos utilizando todos los recursos disponibles para que los equipos de respuesta rápida puedan indagar, investigar y actuar ante esta situación”, añadió.

El médico, que atendió la llamada de La Decana antes de ingresar a una reunión de situación en el Minsa, subrayó que la institución está tomando medidas inmediatas y recordó que Panamá mantiene una buena cobertura de vacunación, especialmente contra el sarampión y la rubéola. Recomendó además que las personas no aseguradas o que tengan dudas sobre su esquema de vacunación acudan a los centros de salud para aplicarse la vacuna.

Horas más tarde, la directora nacional de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, confirmó un segundo caso. Se trata de una joven suiza de 18 años que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen el pasado 23 de abril. Pruebas realizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas confirmaron el diagnóstico de sarampión, mientras las autoridades activaron los protocolos de trazabilidad correspondientes.