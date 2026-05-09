Sarampión en Panamá: qué es y cómo reconocer sus síntomas

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, según explica la Organización Mundial de la Salud. Se transmite fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, y puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte.

Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común en niños. El virus infecta inicialmente las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo.

Actualmente, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado dos casos de sarampión en Panamá. El primero corresponde a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó al país por la frontera con Costa Rica, mientras que el segundo involucra a una viajera suiza que llegó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades realizaron un bloqueo vacunal a las personas identificadas como contactos cercanos.

El Minsa aclaró que estos corresponden a casos importados y que, hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.