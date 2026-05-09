Sarampión en Panamá: qué es y cómo reconocer sus síntomas

El Ministerio de Salud de Panamá informó que los síntomas del Sarampión incluyen fiebre alta, erupciones o manchas en la piel, tos, congestión nasal, ojos rojos y malestar general.Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana activaron de inmediato las acciones de control epidemiológico.Como parte de las medidas preventivas, se realizó bloqueo vacunal a las personas identificadas como contactos cercanos.El Minsa aclaró que se trata de un caso importado y que, hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.La entidad reiteró a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes de viajes internacionales.