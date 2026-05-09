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Sarampión en Panamá: qué es y cómo reconocer sus síntomas

Sarampión en Panamá: qué es y cómo reconocer sus síntomas
THOM LEACH | SCIENCE PHOTO LIBRA | Science Photo Library via AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/05/2026 15:10
Panamá mantiene vigilancia epidemiológica tras la detección de dos casos importados de sarampión en viajeros procedentes de Europa.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus, según explica la Organización Mundial de la Salud. Se transmite fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, y puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte.

Aunque puede afectar a cualquier persona, es más común en niños. El virus infecta inicialmente las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo.

Actualmente, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado dos casos de sarampión en Panamá. El primero corresponde a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó al país por la frontera con Costa Rica, mientras que el segundo involucra a una viajera suiza que llegó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades realizaron un bloqueo vacunal a las personas identificadas como contactos cercanos.

El Minsa aclaró que estos corresponden a casos importados y que, hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

Minsa explica cómo identificar los síntomas del sarampión

El Ministerio de Salud de Panamá informó que los síntomas del Sarampión incluyen fiebre alta, erupciones o manchas en la piel, tos, congestión nasal, ojos rojos y malestar general.

Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana activaron de inmediato las acciones de control epidemiológico.

Como parte de las medidas preventivas, se realizó bloqueo vacunal a las personas identificadas como contactos cercanos.

El Minsa aclaró que se trata de un caso importado y que, hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

La entidad reiteró a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes de viajes internacionales.

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