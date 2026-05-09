Más de 26 cuadrillas del Idaan trabajan en fugas de agua en distintos sectores del país

El nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, informó que la entidad puso en marcha el programa “Panamá sin fugas”, una estrategia enfocada en la reparación de fugas y el fortalecimiento de la red de distribución de agua potable en distintos sectores del país.

De acuerdo con Tercero González, las primeras intervenciones se han desarrollado en Betania, así como en los corregimientos de Victoriano Lorenzo y Ancón, donde en apenas dos días se han reparado más de 65 fugas, además de realizar cambios de hidrantes y otros trabajos técnicos.

Tercero González explicó que esas acciones buscan mejorar la presión y el caudal del agua para garantizar un suministro más estable a la población.

“Estamos haciendo este plan en conjunto y bien diagramado a razón de dar respuestas contundentes de manera rápida”, afirmó el director, quien destacó que este tema fue uno de los principales compromisos abordados recientemente ante la Asamblea Nacional.

El funcionario señaló que el programa contará con una hoja de ruta permanente y que las jornadas de intervención se realizarán cada 15 días, con operativos de tres o cuatro días consecutivos dependiendo de las necesidades detectadas en cada comunidad.

La estrategia contempla barridos comunitarios para detectar y atender nuevas rupturas en la red, además de dar seguimiento a las reparaciones ya ejecutadas con el objetivo de mantener controladas las fugas y estabilizar el sistema de distribución.

Tercero González detalló que actualmente más de 15 cuadrillas trabajaron durante la primera jornada y otras 11 continúan desplegadas en distintos puntos, realizando reparaciones simultáneas para acelerar las respuestas a los usuarios.

El director del Idaan también aclaró que en las comunidades donde se ejecutan los trabajos no se suspende completamente el suministro de agua, ya que se requiere mantener presión en las tuberías para detectar las fugas.

“Lo que hacemos es sectorizar donde encontramos la fuga por un espacio de tiempo mientras reparamos el daño y posteriormente seguimos avanzando en los demás lugares”, explicó.

Con información de Gustavo Guerrero