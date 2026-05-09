Capira debutará en Miss Universe Panamá 2026 y presenta a su primera representante oficial

La Organización Señorita Panamá anunció oficialmente la incorporación de Miss Universe Capira como nueva representación regional dentro del certamen Miss Universe Panamá 2026, marcando un paso importante para la proyección turística y cultural del distrito de Panamá Oeste.

Junto con este anuncio también fue presentada Amyra Lisseth Moreno Ramos como la primera candidata oficial que representará a Capira en la próxima edición del concurso nacional de belleza.

Una nueva región se suma al certamen

De acuerdo con el comunicado oficial, la creación de Miss Universe Capira responde al crecimiento y relevancia que ha ganado esta región dentro del panorama turístico, ecológico y cultural del país.

La organización destacó que Capira posee una identidad profundamente conectada con la naturaleza, las tradiciones y las actividades al aire libre, además de contar con acceso a importantes destinos del Pacífico panameño.

¿Quién es Amyra Moreno?

Amyra Moreno nació el 2 de marzo del año 2000, tiene 26 años y mide 1.68 metros. Se desempeña como terapeuta independiente especializada en terapia deportiva, tratamiento de dolores crónicos y atención integral para adultos mayores y niños.

Según el comunicado, su vocación está enfocada en mejorar la movilidad, funcionalidad y calidad de vida de sus pacientes mediante terapias personalizadas y atención humana.

Además de su carrera profesional, Amyra mantiene una activa participación en labores de rescate y apoyo veterinario, una experiencia que según la organización fortaleció en ella valores como la empatía y el compromiso social.

Entre el fitness, el baile y el servicio social

Entre sus pasatiempos destacan el dibujo, el baile y el ejercicio físico, disciplina en la que también se desempeña como entrenadora personal.

Con esta designación, Amyra inicia oficialmente su camino rumbo a Miss Universe Panamá 2026, convirtiéndose en la primera representante de Capira dentro de la competencia nacional.